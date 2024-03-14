Специалисты компании FACCT обнаружили попытки кражи мобильных номеров у российских пользователей для получения доступа к их онлайн-банкингу. Угон номеров происходит с помощью подмены или восстановления eSIM — встроенной цифровой карты, выполняющей в некоторых современных смартфонах функции физической SIM-карты.

Исследователи говорят, что с осени 2023 года зафиксировали уже более ста попыток входа в личные кабинеты клиентов в онлайн-сервисах только у одной финансовой организации.

Чтобы получить доступ к чужому мобильному номеру, злоумышленники используют функцию замены или восстановления цифровой SIM-карты: переносят телефон жертвы на собственное устройство с eSIM.

Для перехвата номера с использованием eSIM-профилей мошенникам требуется смартфон, поддерживающий подключение профиля eSIM, скомпрометированная учетная запись жертвы в личном кабинете у оператора связи или в популярном государственном сервисе.

Отмечается, что за рубежом аналогичный способ угона киберпреступники используют уже не меньше года, тогда как в России первые попытки были зафиксированы осенью 2023 года.

Раньше для угона аккаунтов злоумышленники (с помощью сообщников на стороне оператора) пытались перевыпустить SIM-карту без ведома самого абонента, но операторы и банки ввели жесткие меры противодействия этому виду мошенничества. Поэтому в новой схеме для получения QR-кода или кода активации адреса SM-DP+ (который в eSIM отвечает за генерацию и защиту профилей) злоумышленники сами создают заявку на сайте в или приложении оператора на перевод номера с физической карты на eSIM. Как только злоумышленник завершает этот процесс, пользователь уже не может использовать свою SIM-карту и теряет доступ к номеру.

«Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам, включая банки, мессенджеры, что открывает перед злоумышленниками массу возможностей для реализации преступных схем. Вариаций схемы множество, но больше всего мошенников интересуют сервисы онлайн-банкинга. Сообщения с кодом подтверждения, которые будут приходить на номер, позволят снять все деньги со счета жертвы, оформить кредиты», — комментирует Дмитрий Дудков, специалист департамента Fraud Protection компании FACCT.

Чтобы защититься от подобной угрозы, специалисты рекомендуют следовать простым рекомендациям: