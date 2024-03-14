Известный ИБ-журналист Брайан Кребс заметил, что администрация даркнет-маркетплейса Incognito пытается вымогать деньги у пользователей своего сайта. Так, администратор известный под ником Pharoah требует от продавцов и покупателей выплат в размере от 100 до 20 000 долларов США, в противном случае угрожая слить информацию о них в открытый доступ.

Попытки шантажа и массового вымогательства начались через несколько дней после того, как администраторы Incognito, судя по всему, совершили exit scam, то есть попытались скрыться с деньгами, и пользователи лишились возможности вывести свои средства с платформы.

По информации Кребса, за это время главная страница Incognito несколько раз обновлялась, а потом на ней появилось следующее послание:

«У нас есть для вас последний неприятный сюрприз. За годы работы мы накопили список личных сообщений, информации о транзакциях и деталях заказов. Вы будете удивлены, сколько людей полагались на нашу функцию “автошифрования”. И, кстати, ваши сообщения и идентификаторы транзакций на самом деле никогда не удалялись после “истечения срока хранения”… СЮРПРИЗ-СЮРПРИЗ!!!».

Администраторы Incognito заявляют, что планируют опубликовать весь дамп из 557 000 заказов и 862 000 идентификаторов криптовалютных транзакций в конце мая текущего года. «Будет ли в этом списке информация о вас и ваших клиентах, зависит только от вас. И да, это вымогательство!!!», — пишут они.

К вымогательскому посланию прилагается страница со списком «Статусов платежей», на которой перечислены продавцы маркетплейса с их псевдонимами, и говорится, что «здесь вы можете увидеть, какие продавцы заботятся о своих клиентах». Ники людей, выделенные в списке зеленым цветом, предположительно соответствуют пользователям, которые уже согласились заплатить.

При этом сумма выкупа зависит от уровня продавца. Так, продавцы первого уровня могут удалить информацию о себе, заплатив всего 100 долларов. Однако более крупных продавцов уровня 5 просят заплатить до 20 000 долларов.

Так как Incognito в основном специализировался на торговле наркотиками, вероятно, многие пользователи теперь опасаются, что их могут счесть наркодилерами. Так, Кребс отмечает, что при создании нового аккаунта на Incognito пользователь получал в подарок объявление о продаже 5 граммов героина за 450 долларов.