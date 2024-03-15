Разработчики сообщают, что в конце марта Google обновит Safe Browsing, активировав защиту от малвари и фишинга в режиме реального времени для всех пользователей Chrome.

Напомним, что Safe Browsing появился в далеком 2005 году и был призван защитить пользователей от фишинговых атак. С тех пор компания регулярно обновляет его, чтобы блокировать вредоносные домены, которые распространяют вредоносное ПО, нежелательные программы и используют различные схемы социальной инженерии. К примеру, для тех, кто хочет иметь быструю и проактивную защиту за счет углубленного сканирования загруженных файлов, доступен режим Safe Browsing Enhanced Protection, использующий ИИ.

В настоящее время стандартная версия Safe Browsing проверяет сайты, загрузки и расширения по локальному списку вредоносных URL-адресов, загружаемых с серверов Google каждые 30-60 минут. Однако теперь Google планирует перейти на проверку в режиме реального времени, чтобы успевать отслеживать вредоносные сайты, которые появляются и исчезают менее чем за 10 минут.

«Safe Browsing уже обеспечивает защиту более 5 млрд устройств по всему миру, защищая их от фишинга, вредоносных программ, нежелательного ПО и многого другого, — пишут разработчики. — Более того, ежедневно Safe Browsing оценивает более 10 млрд URL-адресов и файлов, показывая пользователям более 3 млн предупреждений о потенциальных угрозах. Если мы подозреваем, что сайт представляет опасность для вас или вашего устройства, вы увидите предупреждение с дополнительной информацией. Проверяя сайты в режиме реального времени, мы рассчитываем блокировать на 25% больше фишинговых атак».

Отдельно подчеркивается, что новая функция, которая в конце текущего месяца будет запущена и для Android, использует шифрование и другие методы повышения конфиденциальности, «чтобы никто, включая Google, не знал, какие сайты вы посещаете».

Google утверждает, что конфиденциальность пользователей защищена с помощью нового API, который опирается на Fastly Oblivious HTTP (OHTTP) для маскировки URL-адресов посещаемых сайтов. Так, частично хешированные URL-адреса пользователей передаются Safe Browsing через сервер OHTTP, который скрывает IP-адреса и смешивает хеш с тем, что отправляется из браузеров других пользователей для дополнительной защиты. Хеш-префиксы также шифруются перед отправкой через сервер с помощью публичного ключа, известного только службе проверки URL Google.

Отмечается, что privacy-сервер управляется Fastly независимо, и Google не имеет доступа к идентификационным данным пользователей (включая IP-адреса и User Agent), полученным при первоначальном запросе.