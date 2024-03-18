Специалисты компании BI.ZONE подсчитали, что от 70 до 90% крупных российских компаний стали жертвами злоумышленников, которые создают фишинговые ресурсы с применением известных названий. Самым востребованным прикрытием для фишеров стали бренды крупных финансовых организаций.

По данным специалистов 70% российских компаний-лидеров списка Forbes по чистой прибыли стали жертвами таких мошенников. Еще чаще преступники копируют сайты организаций, входящих в топ работодателей России, — здесь жертв более 73%. А ресурсы работодателей, пользующихся наибольшей популярностью у соискателей, и вовсе подделывали почти в 87% случаев.

Как уже отмечалось выше, чаще всего фишеры используют бренды крупных финансовых организаций. Так, вредоносные «клоны» есть у ресурсов 90% банков, возглавляющих клиентский рейтинг, который рассчитывается на основании отзывов пользователей. Количество фишинговых сайтов зависит от популярности каждого банка, а также ряда других факторов. По словам экспертов, за месяц преступники могут создать до нескольких сотен поддельных ресурсов одной компании.

Большинство фишинговых сайтов, замаскированных под страницы компаний, нацелены на сбор личных данных пользователей: ФИО, номера телефона, адреса почты и так далее. Нередко на таких ресурсах предлагают пройти опрос якобы для повышения качества обслуживания, получения доступа к какому‑либо сервису или участия в акции. Встречаются и примеры, когда злоумышленники копируют страницу авторизации. Такой метод используется реже и нужен в основном для кражи банковских учетных записей, а значит, и получения доступа к платежной информации жертвы.

Кроме сайтов различных компаний, злоумышленники часто подделывают развлекательные ресурсы. Чтобы повысить убедительность фишинга, преступники используют информационную повестку. Так, на пике популярности сериала «Слово пацана» в ноябре — декабре 2023 года мошенники создали почти 400 тематических сайтов.