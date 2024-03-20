Компания ABB поблагодарила специалистов Positive Technologies за обнаружение двух уязвимостей в контроллерах Freelance AC 900F и AC 700F. Эти устройства широко применяются в металлургии, химической промышленности и в других сферах.

В частности контроллеры AC 900F и AC 700F используются для построения распределенных систем управления (РСУ) на предприятиях и предназначены для автоматизации крупных производств непрерывного цикла.

Уязвимости CVE-2023-0425 и CVE-2023-0426 получили одинаковую оценку — 8,6 балла по шкале CVSS, что означает высокий уровень опасности.

Специалисты отдела анализа приложений Positive Technologies, обнаружившие уязвимости, отмечают, что, эксплуатируя эти недостатки безопасности, атакующий имел возможность остановить работу контроллеров и нарушить технологический процесс. Кроме того, с помощью отправки специально сформированного пакета злоумышленник мог бы провести RCE-атаку, что позволило бы ему полностью перехватить управление устройством.

Компания ABB рекомендует клиентам в кратчайшие сроки установить обновления Freelance 2016 SP1 RU06, Freelance 2019 SP1 RU02 и Freelance 2019 SP1 FP1 RU03. Для снижения угрозы пользователи также могут применять меры, описанные в бюллетене безопасности.