Специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) опубликовали ежегодный отчет, посвященный черному рынку «пробива» данных российских физлиц. По их информации, стоимость незаконного получения данных о гражданах в РФ к началу 2024 года выросла в 2,5 раза — до 44 300 рублей.

Исследователи напоминают, что «пробивом» принято называть предоставление (продажу) информации по конкретному человеку (или компании) из базы данных организации практически в режиме реального времени. Обычно этим занимаются инсайдеры, имеющие доступ к таким данным в силу своих служебных обязанностей. Основными поставщиками услуг «пробива» являются посредники, работающие напрямую с инсайдерами в организациях и рекламирующие себя на теневых площадках.

Также отмечается, что в отчет попали только данные о тех посредниках, которые действительно могли оказать ту или иную «услугу» на момент проведения исследования, а не просто размещали объявления на хак-форумах, в даркнете и Telegram.

В DLBI сообщают, что в настоящее время в этой области активно работает 81 посредник. Большинство из них (71 человек) из них занимается «госпробивом», чуть меньшее количество (61 человек) посредников предоставляет «мобильный пробив» и еще меньше (22 человека) занимаются «банковским пробивом».

При этом общее количество посредников почти не изменилось за прошедший год, зато посредников по «госпробиву» стало больше на 22%, а по «мобильному пробиву» — на 17%.

Исследователи собирают данные об этом теневом рынке с 2017 года, и на графике ниже показано изменение общей медианной цены всех основных видов «пробива», доступных на рынке. Так, за последние семь лет стоимость таких «услуг» увеличилась в 18,5 раз. Первый существенный скачек цен случился в 2021 году, а в 2023 цены увеличились еще в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

В DLBI полагают, что до 2021 года на цены в основном влияла инфляция, а после — меры, которые организации стали предпринимать для борьбы с инсайдерами, занимающимися незаконной торговлей информацией.

На втором графике представлена медианная цена «пробива» по трем основным направлениям: банки, операторы мобильной связи и государственные органы.

В качестве эталона для «банковского пробива» была взята выписка за минимальный период (месяц или более, в зависимости от того, что доступно на рынке) по счетам/картам клиентов всех банков, по которым были доступны предложения за отчетный период.

Для «мобильного пробива» — детализация звонков и SMS абонентов за минимальный период (месяц или более, в зависимости от того, что доступно на рынке) операторов «большой четверки».

Для «госпробива» — получение информации о собственнике транспортного средства из ГИБДД, передвижения человека из системы «Розыск-Магистраль» и данные по всем выданным паспортам из АС «Российский паспорт». При этом цена таких данных выросла год к году на 40%, хотя продолжает оставаться самой низкой и составляет около 2000 рублей за выгрузку.

Цена «пробива» по государственным базам данных остается на низком уровне относительно других похожих услуг. В среднем «госпробив» дешевле банковского почти в восемь раз, хотя сравнению с 2022 годом цены на него выросли в 2,5 раза. Эксперты говорят, что предложений данной «услуги» на рынке всегда с избытком.

При этом стоимость «пробива» абонентов операторов связи выросла по сравнению с прошлым годом в 3,3 раза (до 90 000 рублей), и «мобильный пробив» дороже банковского в 2,3 раза. В отчете отмечается, что «пробив» абонентов все чаще выполняется посредниками через своих инсайдеров в государственных структурах. Это одно из главных изменений по сравнению с прошлым годом и, вероятно, именно из-за этого цены на «мобильный пробив» выросли так сильно, хотя предложений таких «услуг» на рынке тоже достаточно.

Согласно данным DLBI, «пробив» у «Вымпелкома» стоит около 87 000 рублей, у МТС — 68 500 рублей, а лидерами по стоимости данных стали «МегаФон» и Tele2, где цена данных достигает 100 000 рублей.

Что касается цен на «пробив» клиентов банков, в 2023 они выросли сразу на 51% (до 38 000-40 000 рублей), и эта «услуга» по-прежнему останется самой нестабильной. Так, предложений по тому или иному банку может не быть в нужный момент времени, для небольших банков «пробива» часто нет в принципе или найти его крайне сложно.

Исследователи говорят, что фактически есть только один банк, «Сбер», по которому всегда доступно некоторое количество посредников (на момент исследования их было более 10), предлагающих «услугу пробива».