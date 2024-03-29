Вскоре после того как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти «ожидали бы от Павла Дурова большего внимания», Дуров сообщил, что теперь пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения.

Вчера, в беседе с представителями Telegram-канала SHOT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основателю Telegram Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что его платформа используется в террористических целях.

«Мы, безусловно, ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — заявил Песков, отметив, что планов по блокировке мессенджера у властей нет.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что силовики обнаружили группу в Telegram, где были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.

Вечером 28 марта 2024 года Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что четыре дня назад русскоязычные пользователи мессенджера начали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.