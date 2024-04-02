Google начинает автоматически блокировать письма от массовых отправителей, которые не соблюдают строгие требования по борьбе со спамом и не аутентифицируют свои сообщения, в соответствии с новыми правилами.

Напомним, что осенью прошлого года Google и Yahoo опубликовали новые правила, направленные на борьбу со спамом, фишингом и массовыми рассылками. Так, ожидалось, что в 2024 году от всех массовых отправителей (рассылающих более 5000 писем ежедневно) будут требовать внедрения более надежной email-аутентификации с использованием таких отраслевых стандартов, как SPF, DKIM и DMARC. Также сообщалось, что пользователи должны иметь возможность отписаться от спама одним кликом, а массовые отправители писем обязаны удовлетворять запросы на отмену подписки в течение двух дней.

Кроме того, для снижения уровня спама Google решила применять «четкую границу уровня спама» (ниже 0,3%), которую массовые отправители не должны будут превышать. Несоблюдение этого требования приведет к проблемам с доставкой писем, включая их отклонение или автоматическое попадание в спам.

Как теперь сообщают разработчики Gmail, с 1 апреля 2024 года Google начинает отклонять трафик, не соответствующий новым требованиям

«Массовые отправители, которые не соответствуют нашим требованиям, начнут получать сообщения с кодами ошибок для небольшой части сообщений, которые не соответствуют требованиям, — говорится в сообщении Google. — Эти временные ошибки помогут отправителям выявить сообщения, которые не соответствуют требованиям, и решить проблемы, мешающие соблюдению правил. Мы настоятельно рекомендуем отправителям использовать этот период для внесения изменений, необходимых для приведения трафика в соответствие с требованиями».

По словам представителей Google, защитные ИИ-системы компании способны успешно блокировать около 15 млрд нежелательных писем ежедневно, предотвращая проникновение в почтовые ящики пользователей более 99,9% спама, фишинга и малвари.