Google согласилась удалить и обезличить миллиарды записей, содержащие данные о 136 млн американских пользователей. Таким образом компания сможет урегулировать коллективный иск, в котором утверждалось, что Google отслеживает людей, в том числе через браузер Chrome, без их ведома и согласия.

Коллективный иск против Google был подан еще в 2020 году. Истцы утверждали, что компания вводит пользователей в заблуждение и постоянно отслеживает их активность в интернете даже в том случае, если они используют приватные режимы в своих браузерах, такие как режим «Инкогнито» в Chrome. В частности, иск гласит, что сайты, использующие Google Analytics и Ad Manager, собирают информацию из браузеров даже в режиме «Инкогнито», включая содержимое веб-страниц, данные устройств и IP-адреса.

Также истцы утверждали, что Google собирает личные данные пользователей Chrome и затем связывает их с уже существующими профилями людей.

Изначально Google попыталась отклонить иск, ссылаясь на сообщение, которое появляется на экране при включении режима «Инкогнито» в Chrome. Однако в августе 2023 года судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) отклонила ходатайство Google, указав, что компания никогда не уведомляла своих пользователей о том, что сбор данных продолжается даже в режиме «Инкогнито».

Вскоре после этого Google изменила формулировку сообщения, которое пользователи видят при переходе в режим «Инкогнито». Теперь предупреждение явно информирует о том, что сбор данных на посещаемых сайтах продолжится: «Сайты, которые вы посещаете, и используемые ими сервисы, в том числе продукты Google, продолжат собирать данные как прежде».

В конце декабря 2023 года стало известно, что компания согласилась на урегулирование иска. В настоящее время решение находится на утверждении у окружного судьи Ивонн Гонсалес Роджерс, и следующие слушания назначены на 30 июля 2024 года.

Как сообщается теперь, в рамках урегулирования иска Google согласилась удалить миллиарды собранных ранее записей о приватной активности пользователей в интернете, а также внести изменения в раскрытие информации о практиках сбора данных и принять меры по ограничению накопления личных данных в будущем.

По условиям мирового соглашения, Google обязуется удалить или обезличить собранные в прошлом личные данные людей, а также «сохранить изменения в режиме “Инкогнито”, которые позволят пользователям по умолчанию блокировать сторонние файлы cookie». Так, Google согласилась удалить данные старше девяти месяцев, собранные в декабре 2023 года и ранее, причем этот процесс должен быть завершен в течение 275 дней после утверждения мирового соглашения.

Это, как отмечают адвокаты истцов, станет «историческим шагом, требующим прозрачности и подотчетности от доминирующих на рынке технологических компаний», а также «обеспечит дополнительную конфиденциальность для пользователей “Инкогнито” в будущем, ограничивая объем собираемых Google данных».

По словам юристов, это означает, что «Google будет собирать меньше данных о приватных сеансах просмотра сайтов» (стоимость которых оценивается в миллиарды долларов) и «будет зарабатывать меньше денег на этих данных».

Примечательно, что мировое соглашение не предусматривает выплату денежной компенсации истцам. Вместо этого Google согласилась с тем, что члены группы истцов сохраняют за собой «право подавать индивидуальные иски к Google о возмещении ущерба», что, как объясняют юристы, «важно, учитывая значительные суммы ущерба, предусмотренные федеральным законодательством и законами о защите от прослушивания».

При этом в Google по-прежнему заявляют, что «не согласны с юридическими и фактическими характеристиками, содержащимися в ходатайстве». К тому же представитель компании сообщил журналистам издания ArsTechnica, что Google считает «удаляемые данные незначительными», хотя Googole рада «урегулировать иск, который всегда считала необоснованным».

«Исходно истцы хотели получить 5 миллиардов долларов, а получили ноль, — говорит представитель Google Хосе Кастаньеда. — Мы никогда не связываем данные с пользователями, если они используют режим "Инкогнито". Мы с радостью удалим старые технические данные, которые никогда не связывались с конкретными людьми и не использовались для персонализации».

При этом в судебных документах отмечается, что изначально «Google заявляла о невозможности идентифицировать (и, следовательно, удалить) приватные данные о просмотре веб-страниц, в силу способа хранения этих данных».

Запланированные теперь меры по исправлению ситуации включают удаление полей, которые Google могла использовать для обнаружения пользователей в режиме «Инкогнито», а также «частичное редактирование IP-адресов» (для предотвращения повторной идентификации анонимизированных пользовательских данных) и удаление «детальных URL-адресов, что не позволит Google определить конкретные страницы на сайте, которые посетил пользователь в приватном режиме».

Судебные документы гласят, что «сохранение только части URL на уровне домена (то есть только названия сайта) значительно улучшит конфиденциальность пользователей, поскольку Google (и любой другой, в чьем распоряжении окажутся эти данные) не сможет определить, что именно просматривали пользователи».