Администратор больничных систем из Айовы, 58-летний Мэтью Киранс (Matthew Kierans) признался, что похитил личные данные своего знакомого и более 30 лет выдавал себя за Уильяма Дональда Вудса (William Donald Woods). Настоящий Вудс много лет пытался доказать, что его личность украли, но его лишь посадили в тюрьму, а потом отправили в психиатрическую больницу.

Издание The Register обратило внимание на жуткую историю, ярко иллюстрирующую худший вариант развития событий в случае кражи личности, о которой изначально сообщил Минюст США.

Согласно опубликованному соглашению о признании вины, Мэтью Киранс познакомился с Уильямом Дональдом Вудсом «примерно в 1988 году», когда они вместе работали в киоске по продаже хот-догов в Нью-Мексико, и Вудс, которому тогда было 16 лет, недавно сбежал из дома. На протяжении последующих 30 лет Киранс использовал личность Вудса «во всех аспектах своей жизни», в том числе при получении «работы, страховки, номера социального страхования, водительских прав, займов и кредитов», а также при уплате налогов. Киранс даже успел жениться и завести ребенка, используя фамилию Вудса.

По всей видимости, Киранс разработал эту схему в 1990 году, когда работал разносчиком газет в издательстве Denver Post. Именно тогда он впервые получил удостоверение личности на имя Вудса, а уже следующем году пробрел автомобиль за 600 долларов, используя два чека на его имя. После того как оба чека были отклонены, Киранс «скрылся на автомобиле в Айдахо, где машина сломалась, и он ее бросил». В результате на имя Вудса был выдан ордер на арест, но Киранс попросту ухал в другой штат (Орегон), а местонахождение настоящего Вудса осталось неизвестным.

Летом 2012 года Киранс перебрался в Висконсин, тщательно изучил историю семьи Вудса на сайте Ancestry.com, а затем мошенническим путем получил свидетельство о рождении Вудса в его родном штате Кентукки, которое требовалось для поисков работы.

В итоге 2013 году Киранс устроился на удаленную работу в больнице в Айове в качестве «высококвалифицированного администратора в отделе информационных технологий больницы», используя при этом свидетельство о рождении Вудса и поддельную форму I-9, которая используется для подтверждения личности.

В течение следующих десяти лет Киранс продолжал работать на этой должности, суммарно заработав около 700 000 долларов и взяв на себя «ключевую роль в обслуживании систем и инфраструктуры больницы», одновременно с этим развивая свою мошенническую схему далее.

Так, в период с 2016 по 2022 год Киранс использовал имя Вудса, его номер социального страхования и прочие данные для получения восьми автокредиотов и персональных займов в двух кредитных союзах на сумму от 15 000 до 44 000 долларов. Также мошеннику одобрили кредитную карту Visa Platinum с лимитом в 11 000 долларов и множество других займов, в некоторых из которых его машины использовались в качестве залога.

Вудс узнал о краже личности только в 2019 году, когда остался на улице и обнаружил, что за ним числится странный долг в размере 130 000 долларов (что происходило с настоящим Вудсом в период с конца 1980-х по 2010-е годы, в судебных документах не уточняется). Вудс попытался закрыть банковские счета, которые Киранс открыл на его имя, но тогда Киранс перешел к обороне и в итоге добился ареста Вудса.

Так, в 2019 году Вудс пришел в отделение банка в Лос-Анджелесе и сообщил сотруднику, что «недавно обнаружил, что кто-то открыл на его имя несколько кредитов и накопил огромный долг», говорится в документах. Он попытался закрыть счета, заявив, что отказывается выплачивать чужой долг.

В качестве доказательств Вудс предоставил свою настоящую карту социального страхования и подлинное удостоверение личности штата Калифорния, однако по какой-то причине у сотрудника банка возникли подозрения, когда Вудс не смог ответить на секретные вопросы. Ответов на них он знать попросту не мог, так как это Киранс ранее задал их для «своих» банковских счетов.

Сотрудник банка позвонил по номеру телефона, который был указан владельцем счетов, и, разумеется, это был номер Киранса. Когда Киранс правильно ответил на секретные вопросы, сотрудник банка обратился в полицию для проведения расследования в отношении настоящего Вудса.

В результате расследования, проведенного полицией Лос-Анджелеса, которое включало в себя опрос Киранса и проверку его поддельных документов (в которых к тому же фигурировало другое второе имя), настоящий Вудс был арестован за несанкционированное использование чужой личной информации. Ему были предъявлены обвинения в совершении таких преступлений, как кража личности и ложная выдача себя за другое лицо, и по каждому пункту этих обвинений ему грозило до трех лет лишения свободы.

Вудс продолжал настаивать на том, что это он является настоящей жертвой кражи личности, однако судебная система Калифорнии настаивала на том, что на самом деле он — Киранс, под именем которого Вудс оказался адресован. Это продолжалось до декабря 2019 года, вплоть до тех пор, пока государственный защитник не заявил, что Вудс более не в состоянии предстать перед судом из-за его психического здоровья.

В итоге суд постановил поместить Вудса в государственную психиатрическую больницу до тех пор, пока его состояние не улучшится, и в 2020 году ему были назначены психотропные препараты.

Лишь в марте 2021 года Вудс был признан виновным в совершении вышеперечисленных преступлений, а после освобождения из больницы ему было предписано использовать только свое настоящее, по мнению суда, имя — Мэтью Киранс. В общей сложности Вудс провел 428 дней в тюрьме и еще 147 дней в психиатрической клинике, а калифорнийские власти так не сумели установить его настоящую личность.

После освобождения Вудс, который по-прежнему был бездомным, «предпринял множество попыток восстановить свою личность», говорится в документах, и обращался во все возможный органы. Однако все эти попытки пресекались Кирансом, который следил за развитием событий и «неоднократно делал ложные заявления сотрудникам правоохранительных органов в Висконсине и Калифорнии».

Только в январе 2023 года Вудс наконец нашел способ доказать свою невиновность и правоту. Сумев узнать название компании-работодателя Киранса, Вудс связался с отделом безопасности больницы и сообщил, что Киранс похитил его личность. Этот звонок положил начало внутреннему расследованию, и больница привлекла к делу опытного детектива, полицейского из Айовы, который сумел распутать мошенническую схему.

Дело в том, что детектив получил ДНК настоящего Вудса и сопоставив образец с ДНК его отца, что наконец доказало, что Вудс — вовсе не Мэтью Киранс. Согласно бумагам, этот генетический анализ на отцовство доказал, что «Вудс является настоящим Вудсом».

На протяжении всего расследования, которое вел привлеченный больницей детектив, Киранс заявлял ему, что Вудс «сумасшедший, который должен сидеть в тюрьме». Также он предупреждал следователя, что тот вряд ли сумеет помочь ему с проблемой кражи личности, поскольку «над этим делом уже работало много других людей». Также Киранс отмечал, что в целом не имеет ничего против расследования, «чтобы разобраться с этим раз и навсегда».

Однако ввести в заблуждение детектива из Айовы оказалось не так просто, как полицию Лос-Анджелеса. Когда следователь получил улики в виде анализа ДНК, он спросил Киранса, кто его отец, и Киранс «совершил ошибку», назвав имя своего настоящего приемного отца, вместо имени отца Вудса. После этого детектив предъявил Кирансу анализ ДНК, и тот понял, что его раскрыли. «Моя жизнь кончена, — сказал Киранс детективу, согласно бумагам. — Все кончено».

Теперь Киранс уже признался в содеянном. В числе прочего он признал, что ввел в заблуждение полицию в Лос-Анджелесе, чтобы добиться ареста Вудса.

Кирансу грозит максимальное наказание в виде 32 лет лишения свободы. Он также должен выплатить штраф в размере 1,25 млн долларов и после освобождения будет обязан находится под надзором властей еще пять лет.

Также, в рамках соглашения о признании вины, Киранс обязан выплатить компенсацию всем жертвам, включая Вудса, два кредитных союза, выдавших восемь кредитов на имя Вудса, и «любого кредитора, которого он также мог ввести в заблуждение». Кроме того, Киранс обязан «компенсировать любой ущерб», понесенный Вудсом в результате кражи личности, включая восстановление кредитной истории Вудса и удаление имени Вудса из всех счетов, открытых и использованных Кирансом.

И, разумеется, Киранс обязан передать властям все настоящие или поддельные карты с номером социального страхования, паспорт США, водительские права и удостоверения личности, свидетельство о рождении, карточку избирателя, финансовые и налоговые документы и любые другие документы, удостоверяющие личность, которые использовались в этой мошеннической схеме.