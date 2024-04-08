В нескольких моделях NAS компании D-Link обнаружена уязвимость, связанная с инъекцией произвольных команд, а также жестко закодированный бэкдор-аккаунт.

Проблемы нашел исследователь, известный под ником Netsecfish. Он рассказывает, что баги связаны со скриптом /cgi-bin/nas_sharing.cgi и затрагивают компонент HTTP GET Request Handler.

Так, уязвимость, получившая идентификатор CVE-2024-3273, состоит из жестко закодированного бэкдора (имя пользователя messagebus и пустой пароль), а также инъекции команд через параметр system (путем добавления base64-команды через HTTP GET-запрос). В итоге злоумышленники получают возможность удаленно выполнять произвольные команды на устройстве и могут полностью его скомпрометировать.

Перед CVE-2024-3273 уязвимы устройства следующих моделей:

DNS-320L — версия 1.11, 1.03.0904.2013, 1.01.0702.2013;

DNS-325 — версия 1.01;

DNS-327L — версия 1.09, 1.00.0409.2013;

DNS-340L — версия 1.08.

По данным Netsecfish, в интернете можно обнаружить более 92 000 уязвимых NAS D-Link. Однако поддержка перечисленных моделей уже прекращена, и производитель сообщил СМИ, что не намерен выпускать патчи для этой проблемы. Также компания опубликовала бюллетень безопасности, уведомляющий клиентов об уязвимости.