Разработчики проекта Notepad++ пытаются добиться закрытия популярного сайта, который выдает себя за Notepad++, и теперь попросят помощи у сообщества.

Хотя пока сайт-подражатель направляет посетителей на официальную страницу загрузки Notepad++, существуют опасения, что в будущем он может представлять угрозу. Например, если начнет распространять вредоносные версии ПО или спам (намеренно, либо в результате взлома).

Авторы Notepad++ пытаются добиться закрытия notepad[.]plus, который использует брендинг проекта и умудряется занимать высокие позиции поисковиках, наряду с настоящим официальным сайтом проекта — notepad-plus-plus.org.

«Я получил множество жалоб по электронной почте, в социальных сетях и на форумах по поводу сайта, который представляет явную угрозу для нашего сообщества, — пишет Дон Хо (Don Ho), разработчик Notepad++. — Некоторые пользователи ошибочно полагают, что это официальный сайт Notepad++. Эта путаница приводит к недовольству и потенциальным рискам для безопасности».

При этом внизу сайта notepad[.]plus можно найти четкий дисклеймер, в котором говорится, что это «неофициальный фанатский сайт», который никак не связан с проектом.

Хотя фан-сайт перенаправляет посетителей на официальную страницу для загрузки Notepad++, расположенную на notepad-plus-plus.org, Хо утверждает, что «этот сайт преследует скрытые цели» и «изобилует вредоносной рекламой на каждой странице». Такая реклама, по словам разработчика, может обмануть ничего не подозревающих пользователей и заставить их перейти по ссылкам, которые приносят доход администраторам ресурса.

Хо полагает, что истинная цель этого «сайта-паразита» заключается в том, чтобы оттянуть на себя трафик с легитимного сайта Notepad++, что потенциально «ставит под угрозу безопасность пользователей, и подрывает целостность сообщества».

Разработчик призвал пользователей сообщать об этом сайте через специальную веб-форму Google Safebrowsing, через которую принимаются сообщения о вредоносном ПО.

Однако вышеупомянутый дисклеймер, размещенный на сайте, может защитить его от подобных обвинений, хотя логотип Notepad++ и брендинг, используемый ресурсом, действительно могут нарушать правила использования товарных знаков.

Как отмечают журналисты издания Bleeping Computer, они проверили как последнюю версию notepad[.]plus, так и архивные копии сайта прошлых лет. Хотя на главной странице ресурса есть область, явно предназначенная для размещения рекламных баннеров, никакой активной рекламы там найдено не было, равно как и других рекламных ссылок на сайте. Зато журналисты отмечают, что в блогах, посвященных использованию Notepad++, можно найти множество образовательных и полезных постов.

Также с посланием Хо не согласились некоторые разработчики. К примеру, Робби Замбито (Robby Zambito) пишет в Mastodon: