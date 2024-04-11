Компания Apple оповестила пользователей iPhone в 92 странах мира о «наемной шпионской атаке», в рамках которой неизвестные пытаются удаленно скомпрометировать устройства жертв. Для защиты от таких атак компания рекомендует предпринять ряд немедленных действий, среди которых включение режима Lockdown на устройстве, а также обновление ПО iPhone и других продуктов Apple до последней версии.

«Apple обнаружила, что вы подвергаетесь шпионской атаке наемников, которые пытаются удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID, — говорится в уведомлении. — Скорее всего, эта атака направлена на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. Хотя абсолютной уверенности при обнаружении подобных атак достичь невозможно, Apple доверяет этому предупреждению. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно».

В Apple не сообщают ничего об атрибуции этих кибератак или странах, в которых пользователи получили уведомления. Заметим, что обычно объектами таких атак становятся журналисты, активисты, политики и дипломаты в силу своей профессиональной деятельности или секретной информации, которой они могут обладать.

Например, в прошлом году Apple направила аналогичное предупреждение ряду журналистов и политиков в Индии. Позже некоммерческая правозащитная группа Amnesty International сообщила, что обнаружила спайварь Pegasus на iPhone известных индийских журналистов.

«Мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, что заставило нас отправить вам это уведомление, поскольку это может помочь наемным шпионам изменить свое поведение, чтобы избежать обнаружения в будущем», — заявила Apple.

Как уже было сказано выше, для защиты Apple рекомендует включить на устройстве режим Lockdown, обновить ПО до последних версий, а также обратиться за квалифицированной помощью, например, в некоммерческую организацию Digital Security Helpline, предоставляющую безвозмездную техническую поддержку и помощь журналистам, активистам и правозащитникам.

Кроме того, на этой неделе Apple обновила страницу поддержки, посвященную защите от шпионских атак. Теперь формулировка о «спонсируемых правительствами» злоумышленниках изменена на «шпионские программы наемников». Также отмечается, что такие атаки происходят постоянно и носят международный характер, и зачастую в них участвуют частные компании, разрабатывающие шпионские инструменты для государственных структур. В итоге компания не связывает такие атаки с конкретными злоумышленниками и географическими регионами.

При этом в описании шпионских атак в компании особенно выделяют инструментарий Pegasus, созданный NSO Group. Apple объясняет, что обычно такие атаки исключительно хорошо финансируются, отличаются изощренностью и направлены на очень узкий круг людей.

Несмотря на всю сложность таких атак, Apple уверяет, что делает все возможное для их обнаружения, оповещения пользователей и оказания им помощи в принятии необходимых мер.