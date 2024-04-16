Министерство юстиции США объявило об аресте и предъявлении обвинений Чарльзу Парксу III (Charles O. Parks III), также известному под ником CP3O. Паркс якобы арендовал огромное количество облачных серверов для майнинга криптовалют и не платил по счетам. Следователи заявляют, что он создал мошенническую схему и использовал вычислительные мощности двух облачных провайдеров на сумму 3,5 млн долларов, но добыл криптовалюту лишь на 970 000 долларов.

В рамках своей аферы 45-летний Паркс создавал подставные компании, такие как MultiMillionaire LLC и CP30 LLC, чтобы открывать многочисленные аккаунты у облачных провайдеров, в итоге получая доступ к большим вычислительным мощностям, которые затем использовали для криптоджекинга.

Хотя Минюст не уточняет, о каких именно облачных провайдерах идет речь, в документах сказано, что один из них находится в Сиэтле, а другой — в Редмонде, где расположены офисы компании Amazon и Microsoft. То есть речь, скорее всего, идет об Amazon Web Services и Microsoft Azure.

После этого Паркс обманным путем вынуждал провайдеров отсрочить выставление счетов и повысить его привилегии, предоставив ему доступ к серверам, оснащенным более мощными видеокартами, которые он использовал для добычи Ether (ETH), Litecoin (LTC) и Monero (XMR). При этом не уточняется, как именно Парксу удалось обмануть компании, заставив их предоставить дополнительные услуги и отсрочить платежи.

«В ходе реализации этой схемы, Паркс неоднократно просил “Компанию 1” предоставить ему доступ к мощным и дорогостоящим инстансам, оснащенным графическими процессорами, используемыми для добычи криптовалюты. Он запускал десятки тысяч таких инстансов для добычи криптовалюты, используя программные приложения для майнинга, чтобы облегчить добычу токенов, включая ETH, LTC и XMR в различных майнинговых пулах. Также он использовал инструменты, которые позволяли ему максимизировать мощность облачных вычислений и контролировать, какие инстансы ведут активную добычу конкретном майнинговом пуле», — гласит обвинительное заключение.

Добытые средства затем отмывались путем покупки NFT, конвертаций и переводов на различные криптовалютные биржи, проведения через платежные онлайн-платформы и традиционные банковские счета.

Стремительно растущие счета за услуги облачных провайдеров оставались неоплаченными, а Паркс якобы конвертировал полученные от майнинга средства в доллары США и тратил их на ведение роскошного образа жизни, включая путешествия первым классом, покупку предметов роскоши и люксовых автомобилей.

По данным правоохранителей, как минимум дважды Паркс начинал использовать новую учетную запись в тот же день, когда его предыдущий аккаунт блокировали за «неплатежи и мошенническую деятельность».

Теперь Парксу, который был арестован 13 апреля 2024 года, будут предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в незаконных денежных операциях, что влечет за собой максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.