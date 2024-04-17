Специалисты ГК «Солар» подсчитали, что в первом квартале 2024 года произошло более 2500 DDoS-атак сферу энергетики. Это в три раза превышает показатель предыдущего квартала и почти в 10 раз – показатель аналогичного периода 2023 года. Исследователи связывают этот рост, например, с увеличением бюджетов на атаки и арендой мощностей дата-центров для усиления DDoS.

Сообщается, что постепенный рост атак на энергетический сектор начался еще в 2023 году. Так, в первом квартале было совершено более 280 DDoS-атак на предприятия отрасли, а к четвертому кварталу их уже было 755. В компании полагают, что DDoS может служить «дымовой завесой», отвлекающей ИБ-специалистов организаций от более серьезных атак (взлома сервера, кражи конфиденциальных данных и так далее).

В общей сложности в первом квартале 2024 года эксперты зафиксировали около 119 000 DDoS-атак на российские организации. Это почти в два раза превышает показатель 2023 года за аналогичный период (64 000 атак) и самый высокий квартальный показатель за последний год.

При этом новых рекордов по ключевым характеристикам атак зафиксировано не было. К примеру, самый продолжительный DDoS длился 11 дней, а максимальная мощность составила 724 Гбит/с. Это ниже предельных показателей прошлого года (9 месяцев и более 1Тбит/с, соответственно).

Несмотря на всплеск DDoS в энергетике, отрасль находится только на восьмом месте в перечне наиболее атакуемых отраслей. Лидером же является госсектор, доля которого в общем объеме DDoS-атак составила 15%. Традиционно это одна из наиболее атакуемых сфер, наряду с ИТ-компаниями, телеком-провайдерами и финансовыми организациями.