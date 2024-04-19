Журналисты издания 404 Media обнаружили сервис Spy Pet, создатель которого утверждает, что отслеживает и архивирует миллиарды сообщений на открытых серверах Discord. Сервис продает доступ к данным всего за 5 долларов, позволяя отслеживать более 600 млн пользователей более чем на 14 000 серверов.

Поиск по конкретному пользователю позволяет узнать, на каких серверах Spy Pet заметил этого человека, а также клиенту предоставляется экспортируемая таблица всех сообщений пользователя (включая имя сервера, временную метку и содержание самого сообщения); логи с информацией о том, когда человек присоединился к конкретным голосовым каналам на сервере и покинул их; а также данные о связанных аккаунтах, например, на GitHub.

Исследователи 404 Media подчеркивают, что лично убедились в работоспособности сервиса, «пробив» через него сразу нескольких пользователей и получив информацию практически обо всех публичных серверах Discord, на которые те заходили, и сообщениях, которые писали.

Примечательно, что помимо упомянутых 14 000 серверов, на которых «присутствует» Spy Pet, на сайте есть список более чем из 86 000 других серверов, на которых нет ботов проекта, но создатели сервиса пишут: «мы знаем, что они существуют».

Журналисты подчеркивают, что Spy Pet не имеет доступа к личным сообщениям пользователей, так как сервис скрапит публичные каналы внутри серверов Discord, а затем делает собранные сообщения доступными для клиентов.

«Мне нравится собирать информацию, архивировать и бросать себе вызов, — заявил журналистам создатель Spy Pet. — По сути, Discord — это святой Грааль скрапинга, поскольку Discord пытается сделать абсолютно все возможное для борьбы с этим».

Размер минимального платежа составляет около 5 долларов в криптовалюте (Bitcoin, Ethereum или Monero). За эти деньги клиент получает 500 кредитов Spy Pet. Судя по тестам исследователей, поиск отдельного пользователя на Spy Pet расходует 10 кредитов (то есть 10 центов).

Отмечается, что обычно сообщения в Discord-каналах недоступны для поиска и публичного доступа, в отличие от записей в блогах и социальных сетях. И пользователи Discord определенно не ожидают, что их сообщения, присутствие на конкретном сервере, баны и другие подробности будут собраны ботом, объединены и проданы третьим лицам.

Интересно, что при этом Spy Pet открыто предлагает всем, кто обучает модели ИИ, а также «федеральным агентам, ищущим новые источники информации», связаться с ними для сотрудничества.

Представители Discord сообщили изданию, что в настоящее время компания изучает этот вопрос и расследует, не нарушает ли Spy Pet условия предоставления услуг и правила сообщества. В случае обнаружения нарушений, компания обещает предпринять «соответствующие шаги для обеспечения соблюдения правил».