Специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA из ГК «Солар» обнаружили крупную сеть, состоящую более чем из 300 сайтов с изображениями и мемами, созданную для кражи аккаунтов в Telegram. На картинку с такого сайта можно было легко «наткнуться» в поисковой выдаче, а дальнейший переход по ней был чреват потерей аккаунта.

По данным исследователей, сеть появилась в декабре 2023 года и состоит из однотипных сайтов с сотнями тысяч изображений и описаний к ним. Изображения здесь объединены по тематикам. Так, удалось обнаружить сайты, посвященные аниме, фанфикам, мемам, корейским сериалам, порнографии и даже пицце.

Отмечается, что мошенники уделяют значительное внимание вопросам поисковой оптимизации. То есть вероятность наткнуться на один из таких вредоносных сайтов весьма высока, особенно, если поиск осуществляется непосредственно по изображениям.

Если пользователь кликнет по ссылке или изображению, чтобы увидеть первоисточник, вместо сайта с картинкой он будет переадресован на один из фишинговых ресурсов, имитирующих страницу Telegram-канала. Большая часть таких фишинговых сайтов использует название «Тебе понравится».

Если жертва попытается присоединиться к сообществу, она попадет на страницу с QR-кодом или формой для входа в Telegram. Если ввести на фейковом ресурсе данные для входа в Telegram-аккаунт, эта информация будет автоматически передана злоумышленникам.

При этом защититься от «угона» аккаунта не поможет даже двухфакторная аутентификация (2ФА): если пользователь сам введет полученный код 2ФА на фишинговом сайте, злоумышленники получат доступ к его профилю на своем устройстве и смогут завершить сессию настоящего владельца учетной записи.

Экспорты отмечают, что интересная особенность этой схемы заключается в том, что мошенники используют домены, которые по тематике не имеют привязки к распространяемым изображениям, друг к другу или самому мессенджеру.

Кроме того, фишинговые сайты, созданные для «угона» Telegram-аккаунтов, используют различные методы сокрытия вредоносного содержимого. Например, в автоматическом режиме проверяют, откуда осуществляется переход по ссылке. Если пользователь перешел не со страницы поисковой системы, то вместо фишингового сайта ему будет показано изображение, которое он искал. Таким образом злоумышленники затрудняют блокировку своих ресурсов: если пользователь решит пожаловаться на такой сайт и перешлет кому-то ссылку, вредоносный контент попросту не откроется.

По итогам проведенного исследования исследователи направили все обнаруженные фейковые ресурсы на блокировку.