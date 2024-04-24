Присцилла Сноу (Priscilla Snow), музыкант и аудиодизайнер из Канады, рассказала, что ее телевизор Hisense помешал нормальной работе ее компьютера под управлением Windows. В какой-то момент в системе исчезли настройки, перестали работать клавиатуры, удаленные рабочие столы, а в итоге пропали даже панели задач.

Сноу рассказывает, что проблемы начинались постепенно и накапливались около двух лет. К примеру, сначала она не смогла открыть настройки дисплея. Потом стал работать со сбоями интерфейс MIDI-клавиатуры. Диспетчер задач начинал зависать, пока его не закрывали принудительно, и возникли проблемы с подключением карт для видеозахвата.

Сноу иронично отмечает, что любой давний пользователь компьютера под управлением Windows, на котором установлено множество разных программ, так или иначе привык к подобным странностям и может махнуть на них рукой, по крайней мере, до следующей переустановки ОС. К тому же компьютер Сноу недавно обновился до Windows 11, и она предполагала, что часть проблем могла быть связана с этим.

Однако ситуация продолжала ухудшаться. Так, в какой-то момент, при попытке выяснить, почему не работает удаленный рабочий стол, на компьютере Сноу пропали панели задач, и ПК вообще отказался открывать какие-либо настройки. После обновления драйверов и перезагрузки машины панели задач вернулись, но всего на шесть дней, а затем все повторилось снова.

В попытке разобраться в происходящем, Сноу обнаружила тред на Reddit, который привел ее к вопросу в службу поддержки Microsoft, где описывались те же самые проблемы, которые возникали у ее компьютера и, казалось, не имели причины.

Пользователь под ником Narayan B рассказывал на форуме Microsoft, что он нашел корень проблемы, которым оказался его телевизор Hisense, работающий на Android. Оказалось, что телевизор Hisense генерирует «случайные UUID для обнаружения сети UPNP каждые несколько минут». Windows, не понимая, зачем устройство это делает, видит это и добавляет все эти альтернативные устройства Hisense в свою службу Device Association Framework (DAF). Столкнувшись с таким спамом, служба в итоге способна заблокировать работу диспетчера задач, Bluetooth, настроек, файлового проводника и так далее. То есть компьютером становится практически невозможно пользоваться.

Narayan B писал, что и раньше замечал, как его телевизор Hisense заваливает обращениями систему обнаружения устройств в Windows, но он «не думал, что из-за этого Windows может выйти из строя». Решение проблемы, предложенное Narayan B, заключалось в ручном удалении сотен ключей из реестра ОС.

Сноу решила последовать совету Narayan B и проделала то же самое, то есть стала чистить реестр вручную. В итоге диспетчер задач, MIDI-клавиатура, удаленный рабочий стол и даже ЭЛТ-монитор, который она уже считала сломанным, заработали снова.

В конце своего поста Сноу резюмирует, что теперь она точно не посоветует никому покупать телевизор Hisense 50Q8G, или, по крайней мере, не посоветует подключать его к основной домашней сети.