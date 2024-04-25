Исследователи сообщают об актуальной мошеннической схеме, в рамках которой людям предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram. Схема работает по принципу пирамиды и нацелена, в том числе, на русскоговорящих пользователей.

По данным компании, сначала потенциальную жертву побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить в специальный чат в мессенджере своих знакомых и получать за это комиссию. Однако на деле человек лишь рискует потерять свои деньги.

Чтобы вовлечь людей, мошенники подготовили две подробные видеоинструкции — на русском и английском языках, а также текстовые материалы со скриншотами.

Сначала пользователь должен завести специальный криптокошелек — через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram. Потом ему нужно воспользоваться отдельным Telegram-ботом, через который якобы он сможет зарабатывать, и ввести туда адрес своего кошелька.

Далее требуется купить криптовалюту (минимум на 5,5 TON) и перевести ее на свой кошелек. Для покупки предлагается использовать легитимные инструменты: P2P-маркеты, криптообменники или официального бота в Telegram.

После этого нужно активировать того самого отдельного Telegram-бота для заработка, выбрав один из платных тарифов-«ускорителей»: их стоимость варьируется от 5 до 500 TON. Создатели пирамиды уверяют, что чем дороже тариф, тем быстрее человек начнет «зарабатывать».

Жертве предлагается выбор из пяти тарифов: «велосипед», «машина», «поезд», «самолет» и «ракета». Чем дороже тариф, тем выше комиссионный процент, — «велосипед» стоит 5 TON и дает 30% комиссии, а «ракета» — 500 TON и 70%. То есть пользователи рискуют потерять более 500 TON, если выберут самый дорогой тариф.

Затем пользователь должен создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда своих знакомых. Мошенники просят разместить в группе два видео — презентацию сервиса и инструкцию по активации, а также реферальные ссылки для регистрации криптокошелька и установки Telegram-бота для «заработка».

Отдельно злоумышленники настаивают, чтобы перед добавлением в группу нового человека криптоинвестор предварительно звонил ему лично и рассказывал о преимуществах сервиса. Вероятно, мошенники полагают, что это вызовет больше доверия. Чтобы пользователь мог получать комиссию за приглашение знакомых, активировать бота и инвестировать в криптовалюту должны как минимум пять человек. Злоумышленники призывают звать как можно больше знакомых, а также следить за их активностью.

По уверениям организаторов, в итоге «заработок» будет складываться из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашенного друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который знакомые купят по реферальным ссылкам. На самом деле никаких денег никто, кроме злоумышленников, разумеется, не получает. При этом, по словам исследователей, судя по обилию таких роликов на видеохостингах, мошенникам уже поверило немало людей.