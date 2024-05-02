Из Telegram не удалили более 120 000 противоправных материалов после требований Роскомнадзора (РКН), сообщают СМИ, со ссылкой на представителей ведомства. Также такие материалы не удалили YouTube и Twitch.

В Роскомнадзоре говорят, что упомянутые материалы связаны с «призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, причинения вреда жизни или здоровью людей».

Как напомнили ТАСС представители ведомства, по закону владелец хостинга или интернет-ресурса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов с момента получения требования Роскомнадзора, а в некоторых случаях незамедлительно. За неудаление запрещенного контента предусмотрена административная ответственность, а в случае повторного нарушения суммы штрафов могут доходить до 20% годовой выручки компании.

Также в РКН отметили, что около 505 противоправных материалов не были удалены со стриминговой платформы Twitch, а с YouTube не удалено порядка 60 700 таких материалов.

По данным ведомства, в 2022 году сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. составила 15 млн рублей, а в 2023 году — 8 млн рублей. Компания Twitch Interactive Inc. также была оштрафована в 2022 году на 17 млн рублей, и еще на 18 млн — в 2023-м.

Что касается владельца YouTube, компании Google LLC, в 2022 году штраф составил 21,088 млрд рублей (17,5 млн и 21,07 млрд — оборотный штраф), а в 2023 году — 4,61 млрд рублей (10 млн и 4,6 млрд — оборотный штраф).