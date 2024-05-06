Онур Аксой (Onur Aksoy), глава группы компаний, контролировавшей множество интернет-магазинов, был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения за продажу поддельного сетевого оборудования Cisco на сумму 100 млн долларов правительственным, медицинским, образовательным и военным организациям по всему миру.

40-летний житель Флориды был арестован еще в июне 2022 года, и в тот же день ему были предъявлены обвинения в торговле контрафактной продукцией и совершении почтового и электронного мошенничества. В июне 2023 года он признал себя виновным в проведении масштабной мошеннической операции через 19 компаний и 25 интернет-магазинов на eBay и Amazon, известных под общим названием Pro Network Entities.

Согласно судебным документам, Аксой импортировал десятки тысяч модифицированных низкокачественных сетевых устройств из Гонконга и Китая, которые стоили на 98% дешевле, чем реальные продукты Cisco.

Все эти устройства имели «поддельные этикетки, наклейки, коробки, документацию и упаковку Cisco, все оснащались поддельными товарными знаками, зарегистрированными и принадлежащими Cisco, что создавало ложное впечатление, что товары являются новыми, подлинными и высококачественными устройствами, произведенными и авторизованными Cisco».

Поддельные продукты продавались как новые и оригинальные продукты Cisco на Amazon и eBay клиентам в США и других странах мира. При этом правоохранители подчеркивают, что многие из них в итоге попадали в сети больниц, школ, государственных учреждений и даже военных.

Устройства, проданные Pro Network Entities, имели проблемы с производительностью, функциональностью и безопасностью, поскольку в основном это были старые модели, видоизмененные таким образом, чтобы выглядеть как новые и более дорогие устройства. Все это часто приводило к сбоям и неисправностям, которые наносили существенный ущерб работе и сетям покупалетей.

Сообщается, что в период с 2014 по 2022 год Служба таможенного и пограничного контроля США перехватила 180 партий контрафактных устройств Cisco, которые предназначались Pro Network Entities.

В ответ на эти конфискации Аксой стал использовать фальшивые имена и фамилии для оформления документов и указывал фиктивный адрес доставки в Огайо, чтобы дистанцироваться от Pro Network Entities и избежать внимания со стороны властей. Затем его китайские поставщики и вовсе получили указание отправлять продукцию в небольших посылках в разные дни, чтобы минимизировать риски проверок.

«В период с 2014 по 2019 год Cisco направила Аксою семь писем с просьбой прекратить торговлю контрафактной продукцией. Аксой ответил по меньшей мере на два из этих писем, заставив своего адвоката предоставить Cisco поддельные документы, — говорится в сообщении Министерства юстиции США. — В июле 2021 года в результате обыска на складе Аксоя было изъято порядка 1156 контрафактных устройств Cisco, чья розничная стоимость превышала 7 млн долларов».

Как уже было сказано выше, на прошлой неделе суд приговорил Аксоя к шести годам и шести месяцам тюремного заключения за организацию этой схемы и получение миллионных прибылей. Также, в соответствии с соглашением о признании вины, он обязуется выплатить Cisco компенсацию в размере 100 млн долларов и должен разрешить уничтожение контрафактной продукции, изъятой у его компаний.