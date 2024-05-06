Компания Google была вынуждена откатить недавнее обновление reCAPTCHA, так как из-за ошибки сервис вообще перестал работать в Firefox для Windows.

Как сообщает издание Bleeping Computer, в конце прошлой недели множество пользователей в социальных сетях и на Reddit пожаловались на то, что reCAPTCHA перестала работать в Mozilla Firefox. Журналисты протестировал reCAPTCHA на собственных устройствах и убедились, что сервис действительно не работает в Firefox.

Вместо задания reCAPTCHA на экране отображался бесконечно вращающийся круг.

Согласно багрепорту Mozilla, проблема была связана с процедурой обнаружения темного режима в Firefox для Windows. Так, скрипт пытался изменить цвет фона div с помощью document.body.removeChild, но поскольку скрипт загружался в HTML head, DOM еще не подгрузился, и document.body был недоступен, что в итоге приводило к ошибке.

В качестве временного решения проблемы пользователи могли сменить user agent браузера на тот, который используется в Microsoft Edge и Google Chrome, и тогда reCAPTCHA работала корректно.

Инженер Mozilla Firefox Деннис Шуберт (Dennis Schubert) писал, что разработчики Google признали, что проблема возникла из-за их скрипта, а не по вине браузера, и в компании уже работают над ее исправлением.

«Да, Google выпустила исправление. Похоже, оно работает, согласно нашим внутренним тестам на разных континентах, но мы будем держать эту ошибку открытой, пока не убедимся, что она устранена для всех», — сообщал Шуберт.

Вскоре после этого Google откатила reCAPTCHA к более ранней версии, тем самым устранив ошибку для пользователей Firefox.

Хотя некоторые пользователи поспешили усмотреть в произошедшем умысел Google, похоже, это действительно была ошибка.