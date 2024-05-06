Компания Microsoft предупреждает, что апрельские обновления для Windows нарушают работу VPN-соединений на клиентских и серверных платформах.

«Мы расследуем сообщения пользователей и предоставим дополнительную информацию в ближайшие дни», — говоря в компании.

Уже известно, что список затронутых версий Windows включает Windows 11, Windows 10 и Windows Server 2008 и более поздние версии:

Windows 11, версия 22H2/23H2 (KB5036893), Windows 11 21H2 (KB5036894) и Windows 10 (KB5036892);

Windows Server 2022 (KB5036909), Windows Server 2019 (KB5036896), Windows Server 2016 (KB5036899), Windows Server 2012 R2 (KB5036960), Windows Server 2012 (KB5036969), Windows Server 2008 R2 (KB5036967), Windows Server 2008 (KB5036932).

По данным Microsoft, проблема связана с обновлением KB5036893, выпущенным 9 апреля 2024 года. Обновление вносит «различные улучшения безопасности во внутреннюю функциональность ОС», а также содержит несколько других незначительных изменений.

Компания не сообщила никаких подробностей о том, что именно произошло, лишь отметив, что после установки обновлений пользователи «могут столкнуться со сбоями VPN-соединений».

В качестве временного решения проблемы в Microsoft предлагают пока удалить установленные обновления безопасности. Однако важно помнить о том, что компания включает все исправления безопасности в одно обновление. Таким образом, удаление накопительных обновлений устраняет все исправления уязвимостей, хотя и может решить проблемы с VPN.