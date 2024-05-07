АНБ, ФБР и Госдепартамент США предупредили, что связанная с Северной Кореей хакерская группа APT43 (она же Kimsuky, Black Banshee, Emerald Sleet, G0086, Operation Stolen Pencil, THALLIUM, Thallium и Velvet Chollima) эксплуатирует проблемы DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) для маскировки атак с использованием направленного фишинга.

Американские власти считают, что злоумышленники используют неправильно настроенные политики DMARC для отправки спуфированных писем, которые в итоге выглядят так, будто исходят от надежных источников, включая журналистов, ученых и других экспертов по вопросам Восточной Азии.

«КНДР использует эти направленные фишинговые кампании для сбора разведданных о геополитических событиях, внешнеполитических стратегиях противников и любой другой информации, затрагивающей интересы Северной Кореи, получая незаконный доступ к приватным документам, исследованиям и сообщениям», — заявили в АНБ.

Сообщается, что в атаках используется отсутствие политик DMARC или политики DMARC с конфигурацией «p=none», которые предписывают принимающему почтовому серверу не совершать никаких действий в отношении сообщений, не прошедших проверку DMARC. Благодаря этому поддельные фишинговые письма APT43 успешно попадают в почтовые ящики целей.

Для снижения этой угрозы рекомендуется обновить политику безопасности DMARC в своей организации и использовать конфигурации «v=DMARC1; p=quarantine;» или «v=DMARC1; p=reject;».

В первом случае почтовым серверам предписывается помещать письма, не прошедшие проверку DMARC, в карантин и помечать их как потенциальный спам, а во втором — блокировать все письма, не прошедшие проверку DMARC.