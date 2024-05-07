На прошлой неделе, в рамках операции Pandora, правоохранительные органы ликвидировали сразу 12 мошеннических колл-центров в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Ливане, откуда ежедневно поступали тысячи мошеннических звонков.

Полицейские считают, что через эти колл-центры преступники совершали фальшивые звонки от лица полиции, различные аферы с инвестициями и «романтический» скам, суммарно выманив у жертв более 11 млн долларов.

Вероятно, преступникам удалось бы обмануть еще больше людей, если бы не банковский служащий из Германии. Операция Pandora началась в декабре 2023 года, после того как клиент обратился в банк и попросил сотрудника во Фрайбурге выдать ему более 100 000 евро наличными. Эта просьба вызвала подозрения у работника банка, который заподозрил, что человек попался на удочку мошенников и стал жертвой «полицейской» аферы.

Подобный скам хорошо знаком и россиянам: преступник, по телефону выдающий себя за сотрудника правоохранительных органов, вынуждает жертву заплатить крупную сумму денег. Обычно злоумышленники заявляют, что жертва пропустила судебное заседание (которого на самом деле не было), и теперь ей грозит арест, если срочно не оплатить крупный штраф.

Благодаря упомянутому служащему банка, пострадавший клиент обратился в полицию, и вскоре правоохранители нашли и арестовали мошенника. Тогда же следователи проверили телефон жертвы и обнаружили, что «телефонные номера, использованные преступниками, могут быть связаны более чем с 28 000 мошенническими звонками, совершенными всего за 48 часов», сообщает Европол.

В итоге немецкие следователи задействовали более 100 сотрудников, чтобы отследить источник мошеннических звонков, а затем проследить за преступниками. В результате этих действий было перехвачено более 1,3 млн мошеннических звонков.

«Аферисты представлялись близкими родственниками, сотрудниками банков, агентами по обслуживанию клиентов или полицейскими. Используя различные тактики, они манипулирования, запугивали и обманывали своих жертв, лишая их сбережений», — пишет Европол.

Сотрудникам уголовной полиции Баден-Вюртемберга даже пришлось создать собственный колл-центр, чтобы связываться с потенциальными жертвами преступников. По оценкам полицейских, за следующие четыре месяца они сохранили людям более 10 млн евро, перехватили более 80% мошеннических звонков и записали более 7500 разговоров, чтобы получить ордеры на проведение обысков.

Проследив, откуда поступали звонки, правоохранители выяснили, что в каждой стране колл-центры специализировались на разных видах преступлений. Так, Босния и Герцеговина занималась мошенничеством по взысканию долгов, в Косово находились банковские мошенники, Албания специализировалась на инвестиционных аферах, а в Ливане в основном практиковали мошенничество с предоплаченными картами.

Как сообщает теперь Европол, 18 апреля 2024 года правоохранители Германии, Албании, Боснии и Герцеговины, Косово и Ливана провели десятки рейдов в жилых домах и на предприятиях. Помимо закрытия 12 колл-центров и ареста 21 человека, полиция изъяла носители данных, документы и другие цифровые улики, а также наличные и другие активы на общую сумму 1 млн евро. Ожидается, что все это позволит выявить другие колл-центры и преступников.