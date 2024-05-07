Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщают, что в прошлом году более половины атакованных стилерами устройств (55%) в мире было заражено малварью RedLine. Суммарно в 2023 году от инфостилеров пострадали около 10 млн систем, а количество заражений с 2022 по 2023 год возросло на 35%.

Исследователи напоминают, что RedLine активен с 2020 года. Этот вредонос позволяет злоумышленникам похищать логины, пароли, cookie, данные банковских карт и криптокошельков, а также скачивать и запускать сторонние программы. RedLine распространяется в том числе с помощью спам-рассылок и сторонних загрузчиков.

В целом в 2020-2023 годах именно RedLine использовался в 51% случаев заражения устройств стилерами. За ним следуют Vidar (17%) и Raccoon (около 12%).

В общей сложности в период с 2020 по 2023 год эксперты обнаружили более 100 видов инфостилеров. При этом с 2021 по 2023 год доля атак с помощью новых семейств такой малвари выросла с 4% до 28%. Например, в 2023 году только на стилер Lumma пришлось более 6% случаев заражений.

Отмечается, что собранные стилерами данные обычно продаются другим преступникам в даркнете, но порой даже публикуются бесплатно. Таким способом некоторые хакеры пытаются повысить свою репутацию в сообществе.

При этом лог-файлы зачастую публикуются не сразу. К примеру, данные могли быть украдены в 2022 году, а лог-файл появился только год спустя. Из-за этого специалисты ожидают дальнейшего роста количества заражений, учитывая количество атак стилеров в последнее время.