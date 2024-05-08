Исследователь создал инструмент Close-Circuit Telegram Vision (CCTV), позволяющий искать пользователей Telegram, у которых включена настройка «Люди рядом». CCTV показывает примерное физическое местоположение пользователей на карте, даже если они находятся совсем не рядом.

На проект CCTV обратили внимание журналисты издания 404 Media. Инструмент ищет людей с помощью настройки «Люди рядом», которая отключена по умолчанию. Исходно эта функция предназначена для поиска других пользователей Telegram, находящихся поблизости. Однако CCTV позволяет любому желающему искать людей по всему миру (если у них, конечно, включена упомянутая функция).

На GitHub-странице проекта сказано, что «пользователи могут следить за другими людьми в режиме реального времени для обеспечения логистики или безопасности, переосмысливая то, как мы ориентируемся в окружающей обстановке».

Как отмечают журналисты, пользователи мессенджера могли согласиться с тем, что их данные будут доступны в одном контексте, однако теперь они предстают совсем в другом.

«У них [Telegram] есть защитный механизм, но его недостаточно для защиты», — рассказал изданию Иван Глинкин.

Разработчик объяснил, что CCTV использует API Telegram, связанный с функцией Find People Nearby. «В качестве входных данных он принимает кастомные широту и долготу, поэтому можно вводить любые данные (не нужен даже GPS-спуфинг)», — сообщил Глинкин. Также он показал журналистам два других проекта с похожей функциональностью, но отметил, что его проект более точен.

Представители 404 Media лично убедились в работоспособности CCTV, обнаружив с его помощью пользователей Telegram, которые на самом деле находились не рядом, а в других городах и даже на других континентах.

Пресс-служба Telegram дала изданию следующий комментарий:

«Опциональная функция “Люди рядом” была создана специально для людей, которые хотят сообщить о своем местоположении другим. По умолчанию она всегда отключена. Координаты, которые отображает инструмент с GitHub, не являются местоположением пользователя — данные на сервере аппроксимируются до 800 метров и существуют только для пользователей, которые явно предпочли транслировать свое местоположение вовне. Любое приложение Telegram может предоставить вам доступ к тем же данным».

Однако приложение Telegram не позволяет искать других пользователей в мировом масштабе. Люди, у которых включена функция «Люди рядом» полагают, что их могут обнаружить только пользователи, которые физически находятся неподалеку.

В FAQ Telegram тоже сказано, что эта функция «позволяет пользователям Telegram изучать местные группы, находить друзей для общения в своем районе или быстро обмениваться контактами с людьми, которые находятся поблизости».