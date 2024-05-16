Ботнет Ebury, существующий с 2009 года, заразил почти 400 000 Linux-серверов, и примерно 100 000 из них все еще скомпрометированы, сообщают аналитики ESET.

Хронология атак Ebury

ESET наблюдает за Ebury уже более десяти лет, и на этой неделе исследователи сообщили, что недавние действия правоохранительных органов позволили им получить представление о деятельности малвари за последние пятнадцать лет.

Так, последнее расследование ESET проводилось в сотрудничестве с голландским Национальным подразделением по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (NHTCU), которое недавно изъяло backup-сервер, использовавшийся киберпреступниками.

Голландские аналитики отмечают, что операторы Ebury порой используют поддельные или ворованные личности (обычно, украденные через Vidar Stealer) и даже берут псевдонимы других киберпреступников, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

«Хотя 400 000 — это огромное число, важно отметить, что это общее количество компрометаций почти за 15 лет. Не все эти машины были взломаны в одно и то же время, — пишут исследователи ESET. — Постоянно появляются новые взломанные серверы, а другие чистятся или выводятся из эксплуатации. Имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют определить, когда именно злоумышленники теряют доступ к системам, поэтому трудно определить размер ботнета в конкретный момент времени. Однако каждый раз, когда нам удавалось измерить количество серверов, скомпрометированных с помощью Ebury, будь то 10 лет назад или в последние несколько лет, мы получали около 40 000 IP-адресов. В 2023 году это число выросло до 110 000, в основном из-за компрометации крупного хостинг-провайдера».

Судя по последним атакам Ebury, операторы малвари предпочитают взламывать хостинг-провайдеров и осуществлять атаки на цепочки поставок, атакуя клиентов, арендующих виртуальные серверы у взломанных организаций.

Обычно первоначальная компрометация осуществляется с помощью украденных учетных данных, которые хакеры используют для проникновения на серверы. Затем малварь извлекает список входящих/исходящих SSH-соединений из wtmp и файла known_hosts, а также крадет ключи аутентификации SSH, которые в итоге используются для попыток входа в другие системы.

«Если файл known_hosts содержит хешированную информацию, злоумышленники пытаются брутфорсить его содержимое, — рассказывают в ESET. — Из 4,8 млн записей known_hosts, собранных операторами Ebury, около двух миллионов содержали хешированное имя хоста. 40% (около 800 000) из этих хешированных имен хостов были угаданы или взломаны».

Кроме того, злоумышленники могут использовать известные уязвимости в ПО, работающем на серверах (например, Dirty COW), чтобы получить дополнительный доступ или повысить свои привилегии.

Исследователи пишут, что инфраструктура хостинг-провайдеров, включая OpenVZ или хосты контейнеров, может использоваться для развертывания Ebury в нескольких контейнерах или виртуальных средах.

На следующем этапе атаки операторы малвари перехватывают SSH-трафик на целевых серверах в дата-центрах, используя спуфинг Address Resolution Protocol (ARP) для перенаправления трафика на подконтрольный им сервер. То есть, как только пользователь входит на скомпрометированный сервер через SSH, Ebury перехватывает его учетные данные.

Общая схема атаки

В случаях, когда на серверах размещены криптовалютные кошельки, Ebury использует перехваченные учетные данные для их автоматического опустошения. По данным ESET, в течение 2023 года Ebury атаковала не менее 200 серверов, включая узлы Bitcoin и Ethereum.

Стратегии монетизации таких атак могут быть разными: кража информации о банковских картах, перенаправление веб-трафика для получения дохода от рекламы и партнерских программ, использование взломанных серверов для рассылки спама и продажа перехваченных учетных данных.

В конце 2023 года ESET заметила внедрение новых методов обфускации и новой системы DGA в Ebury, которые позволяют ботнету уклоняться от обнаружения и повышают его устойчивость к блокировкам.

Согласно последним данным, среди модулей малвари, распространяемых посредством Ebury, можно выделить следующие:

  • HelimodProxy — проксирует необработанный трафик и пересылает спам, изменяя модуль Apache mod_dir.so, что позволяет взломанному серверу выполнять произвольные команды и осуществлять спам-кампании;
  • HelimodRedirect — перенаправляет HTTP-трафик на контролируемые злоумышленниками сайты путем модификации различных модулей Apache и nginx, чтобы перенаправить небольшой процент трафика на вредоносные сайты;
  • HelimodSteal — извлекает конфиденциальную информацию из HTTP POST-запросов, добавляя фильтр ввода, который перехватывает и ворует данные, отправленные через веб-формы (включая учетные данные и платежные реквизиты);
  • KernelRedirect — модифицирует HTTP-трафик на уровне ядра для перенаправления посетителей с помощью модуля ядра Linux, который подключается к Netfilter, изменяя хедер Location в HTTP-ответах, чтобы перенаправить пользователей на вредоносные URL;
  • FrizzySteal — перехватывает и пересылает HTTP-запросы, подключаясь к libcurl, что позволяет перехватывать и похищать данные из HTTP-запросов, выполняемых взломанным сервером.
Модули Ebury

«Ebury представляет собой серьезную угрозу и вызов для всего ИБ-сообщества Linux. Не существует простого решения, которое сделало бы Ebury неэффективным, но можно применить ряд мер, чтобы свести к минимуму его распространение и влияние. Следует понимать, что [атаки Ebury] происходят не только с организациями или отдельными людьми, которые мало заботятся о безопасности. В число жертв входят множество очень хорошо разбирающихся в технологиях людей и крупных организаций», — заключают специалисты.

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