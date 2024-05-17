Компания Google анонсировала ряд новых функций для Android, которые призваны защитить устройства от кражи и потери данных. Некоторые из них будут доступны только для устройств на базе Android 15 и выше, но другие планируется распространить на миллиарды устройств под управлением Android 10 и более старых версий.

Чтобы защитить личные и конфиденциальные данные пользователей в случае кражи или потери устройства, новая автоматическая блокировка экрана на основе ИИ и акселерометров, получившая название Theft Detection Lock, заблокирует экран, если обнаружит резкое движение, связанного с попыткой кражи (например, когда воры выхватывают устройство из рук владельца).

Чтобы воры не смогли получить доступ к конфиденциальным данным и приложениям, еще одна новая функция, Offline Device Lock, автоматически заблокирует устройство сразу после того, как вор отключит его от сети, или если система заметит много неудачных попыток аутентификации.

Также Google анонсировала функцию Remote Lock, которая поможет людям, чьи устройства на базе Android уже были украдены. Remote Lock позволяет удаленно заблокировать смартфон или планшет, используя только номер телефона и простую защитную задачу.

«Это даст вам время на восстановление учетных данных, а также доступ к дополнительным полезным опциям Find My Device, включая отправку команды полного сброса к заводским настройкам, чтобы полностью стереть устройство», — объясняет вице-президент Google Сюзанна Фрей (Suzanne Frey).

Ожидается, что функции Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock будут доступны на устройствах под управлением Android 10 или выше через обновление сервисов Google Play, которое появится позже в текущем году.

Как было объявлено на коференции Google I/O 2024, новый Android 15 также получит усовершенствованную защиту от сброса до заводских настроек, что сделает продажу украденных устройств очень сложной задачей, поскольку в процессе их настройки потребуется ввести учетные данные от аккаунта Google.

«Благодаря этому обновлению, если вор принудительно сбросит настройки украденного устройства, он не сможет настроить его снова, не зная учетных данных устройства или аккаунта Google. Таким образом, украденное устройство станет непригодным для продажи, что уменьшает привлекательность кражи телефонов», — добавляет Фрей.

Кроме того, обновленный Android потребует ввода PIN-кода, пароля или биометрической аутентификации при попытке получить доступ или изменить важные настройки аккаунта Google и устройства из недоверенного места, например, при попытке изменения PIN-кода, доступа к Passkeys или отключения защиты от кражи.

Аналогично, для отключения функции Find My Device или продления тайм-аута экрана устройства тоже потребуется ввести PIN-код, пароль или использовать какую-либо форму биометрической аутентификации. Это должно добавить дополнительный уровень защиты, призванный помешать злоумышленникам, похитившим устройство, сохранить его «разблокированным или неотслеживаемым в интернете».

Ожидается, что в новой версии Android этой осенью также появятся пространства Private Space, которые можно будет заблокировать с помощью PIN-кода и предотвратить доступ воров к конфиденциальным данным, хранящимся в определенных приложениях (например, к медицинской и финансовой информации).