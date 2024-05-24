Хакер под ником NanoBaiter утверждает, что взломал колл-центр мошенников, похитил исходный код их инструментов, а также разослал письма пострадавшим, предупреждая, что они платят большие деньги за фальшивый и бесполезный «антивирус».

Издание 404 Media рассказывает, что такой «самосуд» — это весьма популярный жанр на YouTube, и видео, в которых хакеры взламывают или иным образом нарушают работу мошеннических колл-центров, появляются регулярно и набирают миллионы просмотров. К примеру, у ютубера под ником Scambaiter, который специализируется на атаках на скамеров, насчитывается почти 2,5 млн подписчиков.

Один из подобных взломов недавно оказался направлен на компанию Waredot, которая якобы предлагает пользователям антивирусные решения. На сайте Waredot сказано, что компания «дает людям возможность безопасно жить цифровой жизнью». Однако хакер под ником NanoBaiter утверждает, что Waredot — мошенники.

В апреле он опубликовал на своем YouTube-канале несколько видео, в которых демонстрирует, что получил доступ к камерам видеонаблюдения в офисе Waredot и наблюдает за тем, как сотрудники колл-центра компании обманывают людей в режиме реального времени. Стоит отметить, что во время записи роликов на компанию, похоже, был совершен полицейский рейд.

«Всем привет! Если вы видите это письмо, значит, вы стали жертвой поддельной антивирусной компании, известной как Waredot», — гласит письмо, которое NanoBaiter в итоге разослал клиентам компании, попавшимся на удочку телефонных мошенников и купивших у них якобы защитное ПО.

В письме хакер советует людям вернуть деньги, «поскольку этот мусорный софт даже близко не стоит 300-400 долларов в месяц, а эти идиоты не заслуживают ваших денег».

Дело в том, что подобные колл-центры обычно нацелены на пожилых и не очень грамотных людей. По телефону их убеждают в том, что их ПК заражен вредоносным ПО или имеет какую-то иную проблему. Иногда перед этим на экране компьютера жертвы появляются всплывающие окна, в которых человеку предлагают срочно позвонить на горячую линию, чтобы устранить проблему (которой на самом деле не существует).

Мошенники из колл-центра предлагают жертвам решение: собственное антивирусное ПО, которое зачастую стоит намного дороже, чем настоящие антивирусы и, что еще важнее, вообще не работает.

После публикации видео о Waredot, NanoBaiter связался с представителями 404 Media и предоставил изданию несколько скриншотов, а также ряд других файлов в качестве доказательства своей атаки. Также он рассказал журналистам, что Waredot продолжила продавать свой «продукт» и активно рекламировалась даже после рейда правоохранителей, что и вынудило NanoBaiter пойти еще дальше, взломав компанию.

«Исходный код их антивируса совершенно неубедителен и разозлит любого разумного человека, который прочтет его, а потом подумает о том, как это продавалось за 400 долларов», — рассказывает хакер о похищенных исходниках.

Также в своем письме жертвам Waredot NanoBaiter сообщил, что уничтожил множество данных Waredot, включая БД с ключами клиентов, а также призвал пострадавших выражать свое недовольство напрямую разработчикам компании.

Завершается письмо обращением хакера к сотрудникам Waredot: «Команда Waredot, если вы захотите связаться с нами, пожалуйста, засуньте голову в задницу и кричите. Смерть скамерам».