Компания Google снова патчит уязвимость нулевого дня в своем браузере Chrome, которая уже использовалась в атаках. Это исправление стало уже четвертым за последние две недели и восьмым патчем для 0-day в Chrome в этом году.

Свежая уязвимость имеет идентификатор CVE-2024-5274 и была обнаружена внутри компании, специалистом Google Клементом Лецинем (Clement Lecigne). Сообщается, что проблема типа type confusion была выявлена в JavaScript-движке V8, который отвечает за выполнение JS-кода в браузере.

Уязвимости этого типа возникают в том случае, если программа выделяет участок памяти для хранения данных определенного типа, но ошибочно интерпретирует их как данные иного типа. Обычно такие баги приводят к сбоям, повреждению данных, а также выполнению произвольного кода.

Разработчики предупредили, что им известно о существовании эксплоита для CVE-2024-5274, и уязвимость уже находилась под атаками.

Исправление для этого бага вошло в состав Chrome версий 125.0.6422.112/.113 для Windows и Mac, а пользователи Linux должны получить обновление в версии 125.0.6422.112 в ближайшие недели.

Напомним, что за последние две недели в Chrome исправили еще три уязвимости нулевого дня: ранее в этом месяце инженеры Google выпускали срочные патчи для проблем CVE-2024-4671, CVE-2024-4761 и CVE-2024-4947.