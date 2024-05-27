Xakep #300. Номер триста
В исходниках бета-версии Telegram для Android заметили новую функцию Fact Check, которая, как понятно из названия, предназначена для проверки фактов. Судя по всему, эта функциональность в Telegram будет реализована через сотрудничество с агентствами, которые занимаются верификацией информации.
Fact Check чем-то похож на функциональность Community Notes в социальной сети X (бывший Twitter), в рамках которой пользователи могут «совместно добавлять контекст к твитам, которые могут вводить в заблуждение, чтобы улучшить качество общедоступной информации».
Но, как отмечает издание «Код Дурова», в случае Telegram добавлять поясняющую информацию к сообщениям смогут не все пользователи, а только специальные агентства, работающие с Telegram, которые будут назначать правительства стран.
При этом ожидается, что процедура Fact Check будет прозрачной, то есть можно будет увидеть, какое именно агентство занималось проверкой фактов.
«Примечательно, что фактчекинг будут проводить не сотрудники Telegram, а специальные агентства, получившие соответствующие полномочия от правительства той или иной страны. Учитывая, что в современной ситуации официальный взгляд на одни и те же факты может быть диаметрально противоположным, будет любопытно взглянуть, как Павел Дуров планирует решать конфликты между фактчекинговыми агентствами стран, находящихся в состоянии информационной войны. Не исключаю, что на таких сообщениях будут красоваться две противоречащие друг другу резолюции, или же варьироваться в зависимости от местоположения пользователя», — отмечает в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.