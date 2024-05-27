В исходниках бета-версии Telegram для Android заметили новую функцию Fact Check, которая, как понятно из названия, предназначена для проверки фактов. Судя по всему, эта функциональность в Telegram будет реализована через сотрудничество с агентствами, которые занимаются верификацией информации.

Fact Check чем-то похож на функциональность Community Notes в социальной сети X (бывший Twitter), в рамках которой пользователи могут «совместно добавлять контекст к твитам, которые могут вводить в заблуждение, чтобы улучшить качество общедоступной информации».

Но, как отмечает издание «Код Дурова», в случае Telegram добавлять поясняющую информацию к сообщениям смогут не все пользователи, а только специальные агентства, работающие с Telegram, которые будут назначать правительства стран.

При этом ожидается, что процедура Fact Check будет прозрачной, то есть можно будет увидеть, какое именно агентство занималось проверкой фактов.