Гражданин Индии признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества, так как использовал фиктивный сайт Coinbase для кражи учетных данных пользователей, что в итоге принесло ему более 37 млн долларов США.

30-летний Чираг Томар (Chirag Tomar) был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года в результате расследования, проведенного Секретной службой США при содействии ФБР.

По информации правоохранителей, в июне 2021 года Томар и его подельники создали фальшивый сайт, имитирующий реальный ресурс Coinbase Pro. Фейковый сайт coinbasepro[.]com должен был обмануть пользователей Coinbase, чтобы те ввели свои учетные данные и коды двухфакторной аутентификации, считая, что используют настоящий сайт.

Платформа Coinbase Pro уже не существует, но раньше она предназначалась для профессиональных криптовалютных трейдеров и инвесторов, предлагая им различные расширенные возможности. Coinbase Pro закрылась 9 ноября 2022 года, а ее функциональность и дополнительные возможности в итоге были интегрированы в основную платформу Coinbase.

Фишинг через поддельный Coinbase Pro осуществлялся в том числе с помощью социальной инженерии: жертвам, попавшим на сайт, показывали фальшивую ошибку при попытке входа в систему и предлагали позвонить представителю Coinbase (разумеется, ненастоящему). В итоге этот человек проникал в систему жертвы, используя ПО для удаленного доступа.

«В некоторых случаях жертв обманом убеждали разрешить фальшивым представителям Coinbase использовать ПО для удаленного доступа, что позволяло мошенникам получить контроль над компьютерами жертв и доступ к их законным аккаунтам Coinbase, — сообщает Министерство юстиции США. — Также мошенники выдавали себя за представителей службы поддержки Coinbase и обманом вынуждали пользователей сообщать им по телефону коды двухфакторной аутентификации».

К примеру, одна из жертв из Северной Каролины лишилась цифровых активов на сумму 240 000 долларов из-за фальшивого сайта Coinbase Pro.

«Как Томар признал в суде, он контролировал ряд криптовалютных кошельков, на которые поступали сотни транзакций с криптовалютой, украденной со счетов пострадавших пользователей Coinbase, на общую сумму в десятки миллионов долларов, — пишут правоохранители. — После того как Томар получал украденную криптовалюту, он быстро конвертировал ее в другие виды цифровых активов или перемещал средства между множеством кошельков, контролируемых им и другими лицами. В конечном итоге криптовалюта конвертировалась в наличные, которые затем распределялись между Томаром и его сообщниками».

По данным следствия, похищенные средства Томар использовал для покупки предметов роскоши, включая часы Rolex, автомобили Lamborghinis и Porsche, а также для поездок в Дубай и Таиланд.

Теперь мошеннику грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штраф в размере 250 000 долларов. Даты следующих слушаний и вынесения приговора пока не определены.