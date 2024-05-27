Дональд Трамп пообещал, что если его переизберут президентом США, он заменит пожизненное заключение основателя Silk Road Росса Ульбрихта на уже отбытый срок. «Он уже отсидел 11 лет, мы вернем его домой», — заявил Трамп.

«Если вы проголосуете за меня, в первый же день я заменю приговор Россу Ульбрихту на уже отбытый срок, — заявил Трамп во время своего выступления на Либертарианском национальном конгрессе в Вашингтоне в минувшие выходные. — Он уже отсидел 11 лет, мы вернем его домой».

Стоит отметить, что заявление Трампа о возможном помиловании Ульбрихта вызвало бурные аплодисменты собравшихся, многие из которых держали в руках таблички с надписью «Free Ross».

За несколько часов до этого Трамп сделал еще одно заявление в социальной сети Truth Social, созданной Trump Media & Technology Group (TMTG) в 2022 году.

«Я очень позитивно и открыто отношусь к криптовалютным компаниям и всему, что связано с этой новой и бурно развивающейся индустрией. Наша страна должна быть лидером в этой области. Второго места быть не может, — написал Трамп, добавив, что президент Джо Байден «хочет, чтобы [криптовалютная индустрия] умерла медленной и мучительной смертью, но со мной этого никогда не случится!».

На упомянутом съезде Трамп также пообещал, что «остановит крестовый поход Джо Байдена по уничтожению криптовалют».

Напомним, что приговор Россу Ульбрихту был вынесен в 2015 году. Тогда основателя печально известной торговой площадки Silk Road приговорили к пожизненному заключению, суммировав сроки за торговлю наркотиками, хакерскую деятельность, торговлю фальшивыми документами и отмывание денег. Фактически Ульбрихт был приговорен к двум пожизненным срокам плюс еще 40 лет, то есть к пожизненному заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Сам сайт Silk Road, появившийся в 2011 году, был закрыт 11 лет назад, в 2013 году. Интересно, что работавшая в даркнете торговая площадка считается одним из первых реальных примеров использования биткоина.

После ареста и вынесения приговора Ульбрихт стал знаковой фигурой для многих представителей криптосообщества, а также для многих либертарианцев, которые полагают, что вынесенный приговор был превышением полномочий властей и нарушением его конституционных прав. В 2018 году либертарианская партия уже призывала Трампа, тогда занимавшего пост президента США, помиловать Росса Ульбрихта.