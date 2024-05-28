«Лаборатория Касперского» предупредила о мошеннической криптовалютной схеме, нацеленной на русскоязычных пользователей. Скамеры предлагают заработать на беге, а именно на модели Move-To-Earn (M2E).

Исследователи рассказывают, что мошенники создали сервис, который имитирует популярный M2E-проект. Человек якобы должен авторизоваться в сервисе через Telegram-бот, получить виртуальные NFT-кроссовки и сдавать их в аренду бегунам, или «раннерам», чтобы получать с этого комиссию. На деле злоумышленники просто выманивают таким способом деньги людей.

Мошенники рекламируют свой фальшивый проект в социальных сетях. Чтобы к нему присоединиться, сначала нужно авторизоваться через Telegram-бот. На самом деле этот бот лишь отправляет потенциальной жертве ссылку на скамерский сайт.

Когда человек переходит по ссылке, ему предлагают выбрать бесплатную модель NFT-кроссовок и отдать ее одному из четырех «раннеров», которые должны каждый день пробегать определенную дистанцию. У каждого на сайте есть небольшое описание: имя, возраст, страна и другие сведения.

Как уверяют мошенники, пользователь будет получать на свой внутренний кошелек 50% заработка «раннера» от пробежек. Доход от бесплатных кроссовок для пользователей якобы составляет 100 рублей в час. Чтобы его увеличить, предлагается купить другие, более редкие кроссовки: их стоимость варьируется от 199 до 5999 рублей. Так, самая дорогая обувь должна приносить доход 2000 рублей в час.

Помимо этого, в проекте есть система бонусов, например, можно получить 200 рублей за подписку на Telegram-канал и 299 рублей за каждого приглашенного друга. Также бот регулярно публикует промокоды на кроссовки и сообщает об акциях. Заработок всех участников якобы обеспечивается за счет торговли токеном Solana на бирже: чем больше игроков — тем выше курс токена.

Но когда человек захочет получить заработанное (вывести со счета можно от 400 до 15 000 рублей), его попросят ввести номер банковской карты и указать желаемую сумму. Однако завершить транзакцию не получится — жертве сообщат, что ей не хватает 199 рубинов. Это внутренняя валюта проекта, которая необходима для вывода средств. Приобрести их предлагается за реальные деньги — перевести их физическому лицу.

В результате злоумышленники могут выманить от 199 до 995 рублей за покупку рубинов и до 5999 рублей — за более дорогие кроссовки. Пользователь при этом не получает ничего, лишь рискует сохранностью своей платежной информации.