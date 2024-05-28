Журналисты обнаружили, что компания Samsung требует от независимых ремонтных мастерских предоставлять имя, контактную информацию, ID устройства, а также данные о жалобах клиентов, которые ремонтируют свои устройства в этих мастерских. В противном случае ремонтные мастерские не получат запчасти.

Как рассказывает издание 404 Media, изучившее соглашение, которое представители сервисов заключают с Samsung, этот документ содержит весьма странные требования. Например, представители независимых ремонтных мастерских должны «немедленно разбирать» все телефоны, которые приносят клиенты, если эти устройства ранее ремонтировались с помощью запасных частей или деталей сторонних производителей. Также сервис обязан «немедленно уведомить» Samsung о том, что клиент использовал такие запчасти.

«Компания должна немедленно разобрать любые устройства, которые созданы, собраны из, состоят из или содержат любые сервисные детали, приобретенные не у Samsung, — говорится в одном из разделов документа. — Компания обязана немедленно уведомить Samsung в письменной форме о деталях и обстоятельствах любого несанкционированного использования или незаконного присвоения любой сервисной детали для любых целей, кроме как в соответствии с настоящим соглашением. Samsung может расторгнуть настоящее соглашение в случае нарушения этих условий».

Более того, соглашение требует от компаний ежедневно загружать детальную информацию о каждом ремонте базу данных Samsung, которая называется G-SPN. Данные должны передаваться «во время каждого ремонта», включая адрес клиента, его email, номер телефона, информацию о неисправности, гарантийный статус устройства, информацию о жалобе, а также номер IMEI.

Также документ ограничивает типы ремонта, которые могут выполнять «независимые» ремонтные мастерские, и не разрешает выполнять ремонт, требующий пайки или так называемого ремонта на уровне платы (board-level).

По словам исследователей, этот документ демонстрирует высокий уровень контроля со стороны Samsung над «независимыми» ремонтными мастерскими, которые должны подписать такое соглашение, чтобы получать запчасти от Samsung. При этом подписание документа даже не делает ремонтную мастерскую «авторизованным» сервисным центром.

Как сообщил журналистам Аарон Перзановски (Aaron Perzanowski), эксперт в области права о движимом имуществе и профессор юридического факультета Мичиганского университета, «большинство потребителей явно будут очень удивлены, узнав, что их личная информация и сведения об устройствах передаются производителю».

Другие эксперты, с которыми общались журналисты, соглашаются, что утекший документ наглядно показывает, что «независимый» ремонт вовсе не является независимым, а подчиняется строгим правилам Samsung. При этом компания не может заставить ремонтные мастерские в некоторых штатах США подписать такую бумагу, ведь там действуют законы о праве на ремонт.

«Сбор данных чрезмерен. Я не хочу раскрывать свой адрес и личность компании Samsung, однако цена за ремонт, даже в независимой мастерской, включает в себя передачу этой информации, — комментирует Кит Уолш (Kit Walsh), штатный юрист Electronic Freedom Foundation и эксперт по праву на ремонт. — В дополнение к упомянутому вами положению о разборке устройств с компонентами сторонних производителей, это создает дополнительные препятствия для ремонта и может нанести вред как безопасности устройств, так и окружающей среде, поскольку ремонтируемые устройства в итоге оказываются на свалках».

Уолш добавляет, что также это обязывает ремонтные мастерские приобретать детали, одобренные Samsung (за исключением редких случаев), что в итоге «ограничивает конкуренцию и позволяет Samsung завышать цены на запчасти».

Журналисты вспоминают, что в 2020 году издание Vice Motherboard опубликовало похожий контракт, который обязуются подписать все независимые ремонтные мастерские, занимающиеся устройствами Apple (чтобы иметь возможность получать от компании запчасти для ремонта). Тогда эксперты отмечали, что контракт Apple вызывает сомнения, так как позволяет Apple в любое время проводить аудит и инспекцию сервисных центров. Однако соглашение с Samsung еще более обременительно, поскольку требует от сервисных центров проактивно делиться данными о потребителях с Samsung.

Представители Samsung отказались от комментариев. Однако редакция 404 Media отмечает, что на конференции Electronics Reuse Conference прошлой осенью Пол Уокер (Paul Walker), представлявший Samsung, заявил собравшимся, что индустрия должна «смириться» с тем, что запчасти со вторичного рынка регулярно используются для ремонта устройств.

«Тема вторичных запчастей всегда была спорной для OEM-производителей, — сказал тогда Уокер. — В идеальном мире мы бы хотели, чтобы ремонтники и клиенты использовали только оригинальные детали из оригинального источника. Но мы живем не в идеальном мире. Мы должны принять это. Будут моменты, когда мы не сможем поставить деталь, когда возникнут проблемы с цепочкой поставок или сроком службы. Мы должны смириться с тем, что запчасти будут использоваться повторно».

Однако оказавшийся в распоряжении журналистов документ показывает, что на самом деле Samsung не приемлет использование таких запчастей и требует от независимых ремонтных компаний «разбирать» устройства с компонентами сторонних производителей и уведомлять Samsung, если клиенты их используют.