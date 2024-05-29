Xakep #300. Номер триста
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники распространяют малварь для Windows, маскируя ее под приложение на основе нейросетей, предназначенное для изменения голоса.
Вредонос-загрузчик Gipy представляет собой трояна, который исследователи отслеживают с середины 2023 года. Отмечается, что Россия входит в топ-5 стран по количеству атакованных этим трояном пользователей, наряду с Германией, Испанией и Тайванем.
Чаще всего злоумышленники распространяют Gipy через фишинговые сайты, имитируя неназванное ИИ-приложение для изменения голоса. Ссылки на вредоносные файлы размещаются на взломанных сторонних сайтах под управлением WordPress.
Если пользователь скачает и запустит такое приложение, оно начнет загружать из защищенных паролем ZIP-архивов с GitHub различные программы — как легитимные, так и малварь.
Эксперты изучили более 200 таких архивов, и оказалось, что большинство из них содержат стилер Lumma, тогда как в других обнаружились:
- троян Apocalypse ClipBanker;
- модифицированный майнер Corona и несколько троянов удаленного доступа, включая DCRat и RADXRat;
- стилеры RedLine и RisePro;
- стилер Loli, написанный на Golang;
- бэкдор TrueClient, написанный на Golang.
«Сервисы на основе нейросетей приносят огромную пользу и могут кардинально улучшить нашу повседневную жизнь. Но нужно помнить, что злоумышленники манипулируют интересом людей к таким инновациям для распространения вредоносных программ и проведения фишинговых атак. Они уже некоторое время используют нейросети и чат-боты в качестве приманки, и нет предпосылок к тому, чтобы этот тренд изменился», — отмечает Олег Купреев, эксперт «Лаборатории Касперского».