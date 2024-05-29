Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники распространяют малварь для Windows, маскируя ее под приложение на основе нейросетей, предназначенное для изменения голоса.

Вредонос-загрузчик Gipy представляет собой трояна, который исследователи отслеживают с середины 2023 года. Отмечается, что Россия входит в топ-5 стран по количеству атакованных этим трояном пользователей, наряду с Германией, Испанией и Тайванем.

Чаще всего злоумышленники распространяют Gipy через фишинговые сайты, имитируя неназванное ИИ-приложение для изменения голоса. Ссылки на вредоносные файлы размещаются на взломанных сторонних сайтах под управлением WordPress.

Если пользователь скачает и запустит такое приложение, оно начнет загружать из защищенных паролем ZIP-архивов с GitHub различные программы — как легитимные, так и малварь.

Эксперты изучили более 200 таких архивов, и оказалось, что большинство из них содержат стилер Lumma, тогда как в других обнаружились:

троян Apocalypse ClipBanker;

модифицированный майнер Corona и несколько троянов удаленного доступа, включая DCRat и RADXRat;

стилеры RedLine и RisePro;

стилер Loli, написанный на Golang;

бэкдор TrueClient, написанный на Golang.