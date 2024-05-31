Всю неделю некоммерческая организация «Архив интернета» (Internet Archive) подвергается мощным DDoS-атакам и трудом сохраняет работоспособность, поэтому Wayback Machine может работать с перебоями.

Представители организации сообщают, что все коллекции и веб-архивы находятся в полной безопасности, однако с восстановлением работы в штатном режиме пока наблюдаются проблемы.

По словам Криса Фриланда (Chris Freeland), директора по библиотечным сервисам Internet Archive, злоумышленники направляют на организацию «десятки тысяч запросов с фальшивой информации в секунду». При этом до сих пор неясно, кто стоит за этими атаками, а расследование инцидента еще продолжается.

Как отмечает издание The Register, ответственность за атаки взяла на себя некая хак-группа SN_Blackmeta, которая, судя по всему, выступает против интересов США и Израиля, и пишет на английском, русском и арабском языках. Однако журналисты советуют рассматривать это заявление со здоровым скепсисом.

Хотя атаки на Internet Archive выглядят «постоянными, мощными, целенаправленными, адаптивными и, что немаловажно — подлыми», это не самая большая угроза для сайта, объясняет Брюстер Кейл (Brewster Kahle), основатель Internet Archive (на фото выше).

В своем сообщении он уделяет больше места судебным искам, которые сравнивает с противостоянием Давида и Голиафа, отмечая, что многие пытаются закрыть некоммерческую интернет-организацию и помешать ее работе.

Напомним, что в 1996 году именно Кейл основал некоммерческий Internet Archive, предоставляющий любому желающему бесплатный доступ к кладези оцифрованного материала, от софта и музыки до сканов печатных книг. Также в рамках «Архива интернета» работает сервис Wayback Machine, который архивирует огромное количество веб-страниц и бывает особенно полезен, когда страницы таинственным образом пропадают из сети или значительно изменяются без признаков редактирования.

Проблемы, о которых пишет Кейл, связаны с тем, что в настоящее время Internet Archive ведет судебные тяжбы с крупнейшими американскими книгоиздательскими компаниями и звукозаписывающими лейблами, которые обвиняют сайт в нарушении авторских прав и требуют возмещения ущерба в размере сотен миллионов долларов.

«Если наши патроны по всему миру считают произошедшую ситуацию [DDoS-атаки] удручающей, то им стоит серьезно обеспокоиться тем, что задумали издательская и звукозаписывающая индустрии», — пишет Кейл.

Так, в августе прошлого года иск против некоммерческой организации подали UMG Recordings, Capitol Records, Concord Bicycle Assets, CMGI Recorded Music Assets, Sony Music и Arista Music. И это произошло после того, как в 2020 году иск против «Архива интернета» уже подали книгоиздатели, включая Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, John Wiley & Sons и Penguin Random House.

Некоммерческая организация утверждала, что сканирование и распространение книг квалифицируется как добросовестное использование. Но в марте 2023 года федеральный судья счел аргументы недостаточными и отклонил заявление Internet Archive о том, что организация имеет право на добросовестное использование цифровых копий всех приобретенных печатных книг.

В прошлом месяце «Архив интернета» сделал «решающий и последний шаг» в судебном процессе против издателей и представил свой последний ответ на апелляцию.

Все это грозит «Архиву интернета» потенциальной выплатой огромных сумм издателям, что почти наверняка будет означать закрытие некоммерческой организации. Кейл пишет, что эти судебные иски являются попыткой «полностью уничтожить библиотеку и ставят под удар все библиотеки мира».

«Но также истово, как мы сопротивляемся DDoS-атакам, мы ценим любую поддержку в этом противостоянии и несправедливом разбирательстве против нашей библиотеки и других библиотек мира», — заключает Кейл.

Фото: AP Photo/Ben Margot