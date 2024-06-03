Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin сообщила, что из ее кошельков было похищено 4 502,9 биткоина, то есть около 308 млн долларов по курсу на момент взлома. На текущий момент, это самое крупное криптоограбление в 2024 году.

«Примерно в 13:26 в пятницу, 31 мая 2024 года, мы обнаружили несанкционированную утечку Bitcoin (BTC) из нашего кошелька, — гласит официальное сообщение DMM Bitcoin. — Мы еще выясняем детали нанесенного ущерба и уже приняли меры по предотвращению несанкционированной утечки, а также ввели ограничения на использование некоторых сервисов для обеспечения дополнительной безопасности».

Пока расследование продолжается, компания ограничила многие функции, включая регистрацию новых аккаунтов, вывод криптовалюты, спотовые сделки, а также открытие новых позиций для торговли с плечом.

В DMM Bitcoin подчеркивают, что все депозиты в биткоинах будут полностью обеспечены и пополнены на сумму, эквивалентную украденной.

Пока представители DMM Bitcoin не предоставили никакой информации о том, как именно была украдена криптовалюты. В прошлом подобные хищения обычно совершались путем получения доступа к корпоративным системам или эксплуатации уязвимостей в смарт-контрактах.

По данным специалистов Blocksec, злоумышленники распределили украденную криповалюту по 10 кошелькам партиями по 500 BTC. С этим согласны и аналитики компании Elliptic, которые отмечают, что на данный момент это ограбление является восьмым по величине за всю историю и самым крупным в текущем году.