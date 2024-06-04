Испанская полиция заявляет, что закрыла пиратскую IPTV-сеть TVMucho (позже Teeveeing), занимавшуюся распространением нелегального медиаконтента, которая работала с 2015 года и получила более 5,7 млн долларов прибыли.

Расследование началось в ноябре 2022 года после жалобы, поданной Альянсом творчества и развлечений (ACE, Alliance for Creativity and Entertainment), в которой сообщалось о двух веб-страницах, нарушающих права интеллектуальной собственности. На этих сайтах размещался IPTV-сервис TVMucho, который, по данным ACE, только в 2023 году посетило более четырех миллионов человек.

В ходе расследования полиция пришла к выводу, что владельцы этих сайтов стоят за масштабной IPTV-сетью, которая предоставляет примерно 14 000 абонентов незаконный доступ к 130 международным телеканалам, тысячам фильмов и сериалов.

«Эта международная преступная группа использовала новейшие технологии и самые современные технические устройства для перехвата сигналов, передаваемых через спутник во многих странах, — сообщают полицейские. — Впоследствии они усиливали и расшифровывали передаваемый мультимедийный контент, который затем публично и незаконно распространяли».

В зависимости от уровня подписки абоненты TVMucho платили от 11 до 20,5 долларов в месяц (или от 97 до 182,5 долларов в год), что позволило операторам IPTV-платформы заработать в общей сложности 5,7 млн долларов.

Испанские власти сообщают, что провели обыски и арестовали восемь человек, которые были связаны с работой IPTV-сети. Предполагается, что все задержанные были подчиненными лидера группировки, неназванного гражданина Нидерландов, который теперь тоже находится под следствием.

«Этот человек, предположительно, возглавлял преступную сеть, состоящую из граждан, в основном проживающих на острове Гран-Канария, которая выглядела как законная бизнес-структура», — заявляют власти.

Также правоохранители заявляют, что конфисковали компьютеры, заморозили 86 400 долларов на банковских счетах и отключили серверы, на которых работали 16 нелегальных стриминговых сайтов.

Интересно, что по информации издания Torrent Freak, компания, запущенная в 2015 году и изначально зарегистрированная в Лондоне как TVMucho Ltd, проработала около 18 месяцев, прежде чем закрыться. Данные о компании в Испании показывают, что TVMucho Sociedad Limitada начала свою деятельность около девяти лет назад и была зарегистрирована по адресу в Лас-Пальмасе.

Журналисты пишут, что TVMucho – это не совсем тот нелегальный сервис, каким его описывают правоохранители. Дело в том, что компания ориентировалась на экспатов, находящихся вдали от дома и не имеющих доступа к бесплатным эфирным каналам, к которым они привыкли. Подписываясь на TVMucho, люди получали возможность смотреть в Испании привычные телеканалы через интернет. И если в Великобритании для просмотра этих каналов действительно необходима специальная лицензия, то, в Испании подписка или дополнительная оплата не требуются.

В своем заявлении ACE подтверждает, что операция правоохранителей была связана с TVMucho и TeeVeeing, а также «125 каналами, включая такие крупные сети, как BBC, ITV, Sky и RTL», предлагаемыми сервисом. Однако в отчете не упоминается, что все телеканалы были бесплатными.

В октябре 2023 года, в сообщении, появившемся на главной странице сайта TVMucho, говорилось о «непреодолимых трудностях», возникших у компании в США, и сообщалось, что компания прекращает свою деятельность.

Также в послании упоминалась «зачастую неправильно понимаемая» бизнес-модель сервиса, о которой голландский владелец TVMucho рассказывал неоднократно. Журналисты говорят, что владелец TVMucho (личность которого издание решило не раскрывать) действительно был уверен, что закон защищает его бизнес, хотя крупные правообладатели утверждали обратное.

При этом отключение TVMucho сопровождалось внезапным появлением практически идентичной платформы под названием TeeVeeing. Фактически, бывшим подписчикам TVMucho нужно было лишь согласиться с новыми условиями, и сервис продолжал работать.

При этом приложение TeeVeeing по-прежнему доступно в Apple App Store и Google Play, что плохо согласуется с заявлениями полиции Испании о заблокированных сайтах и конфискованных серверах. Также издание отмечает, что проблем с доступом к сайту TVMucho и TeeVeeing нет, а пользователи из Испании подтверждают, что ни один из сайтов не был заблокирован в стране. О каких именно 16 стриминговых сайтах, заблокированных испанским правительством, идет речь, тоже пока неясно.

Torrent Freak обещает следить за дальнейшим развитием событий, особенно в свете обвинений, которые гласят, что подозреваемые якобы нелегально перехватывали спутниковые трансляции.