За последние несколько дней злоумышленники взломали ряд известных аккаунтов в TikTok, принадлежащих различным компаниям и знаменитостям (включая Sony, CNN и Пэрис Хилтон). Как выяснилось, хакеры использовали уязвимость нулевого дня в системе отправки личных сообщений.

Как сообщает Forbes, эксплоит, использованный неизвестными злоумышленниками, практически не требует взаимодействия с пользователем. Для компрометации учетной записи достаточно просто открыть вредоносное личное сообщение, скачивание полезной нагрузки или переход по ссылке не понадобятся.

После взлома упомянутые учетные записи Sony, CNN и Пэрис Хилтон были удалены, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления.

«Нашей команде безопасности известно о потенциальном эксплоите, направленном на ряд аккаунтов известных брендов и знаменитостей, — сообщил Forbes представитель TikTok Алекс Хаурек (Alex Haurek). — Мы приняли меры, чтобы остановить эту атаку и предотвратить подобное в будущем. Также мы находимся в прямом контакте с владельцами пострадавших аккаунтов, чтобы помочь им восстановить доступ, если это необходимо».

По словам Хаурека, злоумышленники скомпрометировали очень небольшое количество аккаунтов TikTok. Пока компания не раскрывает точное число пострадавших и не сообщает никаких подробностей об использованной хакерами уязвимости, так как она пока не исправлена.

Стоит отметить, что это далеко не первая уязвимость, которую находят в TikTok. Например, еще в 2022 году специалисты Microsoft обнаружили серьезную уязвимость в приложении TikTok для Android. Баг позволял злоумышленникам моментально захватывать чужие аккаунты, сразу после того, как жертва нажимала на специальную вредоносную ссылку.