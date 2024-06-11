В Великобритании арестованы двое подозреваемых, которые использовали «самодельную мобильную антенну» для рассылки тысяч фишинговых SMS. Правоохранители считают, что в сообщениях подозреваемые выдавали себя за банки «и другие официальные организации».

Лондонская полиция сообщает, что 32-летний Хуайонг Сюй (Huayong Xu) и второй подозреваемый, чье имя не раскрывается, использовали самодельное устройство для массовой рассылки текстовых сообщений, при этом каким-то образом обходя защиту операторов от смишинга (фишинга с помощью SMS) и пытаясь обманом вынудить получателей раскрыть личные данные. Подчеркивается, что это первый подобный случай в Великобритании.

«Злоумышленники, совершающие подобные преступления, становятся все умнее и действуют все более сложными способами, чтобы обманывать неосведомленных людей и похищать все, что попадет им в руки. Помните, что банк и любой другой официальный орган не будут просить вас поделиться личной информацией через SMS или телефону», — пишут правоохранители.

Подобные атаки возможны благодаря давно известным уязвимостям в стандартах мобильной связи, в частности, существует требование для мобильных устройств, которые обязаны аутентифицировать себя в сетях посредством IMSI, но при этом сети не обязаны аутентифицировать себя в ответ.

В итоге устройства, подключившиеся к фальшивой базовой станции, почти сразу могут получить фишинговое сообщение. Хотя полиция описывает созданное подозреваемыми устройство как «самодельное», не так сложно построить так называемый IMSI-перехватчик (IMSI-catcher) с помощью свободно доступного в продаже радиооборудования.

Эмуляторы базовых станций, через которые обычно осуществляется перехват соединений, называют Stingray или IMSI-перехватчик. По сути, это устройство, которое маскируется под вышку сотовой связи, заставляя устройства в зоне досягаемости подключаться именно к нему. IMSI-перехватчики нередко используются и самими правоохранительными органами для триангуляции целевых устройств, а иногда и для перехвата их коммуникаций.

И хотя британские власти сообщают, что это первый подобный случай в стране, в мировой практике похожие инциденты происходили не раз. К примеру, в прошлом году Министерство информации и коммуникаций Вьетнама выпустило предупреждение о поддельных базовых станциях и арестовало двух мужчин, которые аналогичным образом перехватывали IMSI находящихся поблизости устройств для рассылки фишинговых сообщений.

Другой похожий случай произошел в декабре 2022 года, когда французская полиция обнаружила IMSI-перехватчик, который женщина возила с собой по Парижу. С помощью этого устройства распространялись сообщения, призывающие парижан делиться своими личными данными на фейковом сайте медицинского страхования. Как выяснилось позже, эта же группировка была связана с еще одним IMSI-перехватчиком, который перевозили по городу в старой машине скорой помощи.

Наконец, в 2023 году полиция Норвегии арестовала гражданина Малайзии, которого заподозрили в шпионаже. Дело в том, что тогда был обнаружен IMSI-перехватчик, работающий вблизи от нескольких секретных объектов, включая офис премьер-министра и министерство обороны страны. В январе текущего года мужчину приговорили к трем годам тюремного заключения.