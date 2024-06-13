Пользователи браузера Firefox и разработчики расширений заметили, что Mozilla заблокировала загрузку нескольких VPN-расширений для пользователей из России. Представители организации пояснили, что это решение связано с «настойчивыми запросами» от Роскомнадзора.

Ограничения коснулись таких дополнений, как Censor Tracker, «Обход блокировок рунета», Planet VPN и FastProxy. Пользователи отмечают, что страницы всех расширений доступны в других регионах (например, в США), но недоступны с территории РФ.

При этом разработчики пишут, что Mozilla не уведомляла их о блокировке, и им неизвестно, связано ли происходящее с запросами российских властей.

Издание «Коммерсант» сумело получить комментарий от представителей Mozilla. В организации заявили, что это временное решение, которое обусловлено «настойчивыми запросами» со стороны Роскомнадзора. Пока в организации решают, как поступить дальше.