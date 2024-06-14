Xakep #300. Номер триста
Компания JetBrains предупредила клиентов об исправлении критической уязвимости, которая затрагивает пользователей IDE IntelliJ и позволяет получить доступ к токенам GitHub.
Уязвимость отслеживается под идентификатором CVE-2024-37051 и затрагивает все IDE на базе IntelliJ, начиная с версии 2023.1, в которых включен, настроен или используется плагин JetBrains GitHub.
«29 мая 2024 года мы получили сообщение о возможной уязвимости, которая способна влиять на pull request'ы в IDE, — рассказал Илья Плескунин, руководитель группы поддержки безопасности в JetBrains. — Так, вредоносный контент, содержащейся в пулл реквесте для GitHub и обрабатываемый IDE на базе IntelliJ, может привести к передаче токенов доступа на сторонний хост».
JetBrains уже выпустила патчи, устраняющие критическую проблему в версии 2023.1 или более поздних. Также компания исправила уязвимый плагин JetBrains GitHub и удалила все ранее затронутые версии из своего официального маркетплейса плагинов.
Полный список исправленных версий включает:
- Aqua: 2024.1.2
- CLion: 2023.1.7, 2023.2.4, 2023.3.5, 2024.1.3, 2024.2 EAP2
- DataGrip: 2024.1.4
- DataSpell: 2023.1.6, 2023.2.7, 2023.3.6, 2024.1.2
- GoLand: 2023.1.6, 2023.2.7, 2023.3.7, 2024.1.3, 2024.2 EAP3
- IntelliJ IDEA: 2023.1.7, 2023.2.7, 2023.3.7, 2024.1.3, 2024.2 EAP3
- MPS: 2023.2.1, 2023.3.1, 2024.1 EAP2
- PhpStorm: 2023.1.6, 2023.2.6, 2023.3.7, 2024.1.3, 2024.2 EAP3
- PyCharm: 2023.1.6, 2023.2.7, 2023.3.6, 2024.1.3, 2024.2 EAP2
- Rider: 2023.1.7, 2023.2.5, 2023.3.6, 2024.1.3
- RubyMine: 2023.1.7, 2023.2.7, 2023.3.7, 2024.1.3, 2024.2 EAP4
- RustRover: 2024.1.1
- WebStorm: 2023.1.6, 2023.2.7, 2023.3.7, 2024.1.4
Администраторам настоятельно рекомендуется как можно скорее установить патчи и отозвать токены GitHub. Также компания настоятельно рекомендует клиентам, активно использующим функциональность пулл реквестов GitHub в IntelliJ IDE, отозвать все токены GitHub, используемые уязвимым плагином, поскольку они могут предоставить потенциальным злоумышленникам доступ к связанным аккаунтам на GitHub (даже если включена дополнительная защита в виде двухфакторной аутентификации).
Кроме того, если плагин использовался с интеграцией OAuth или Personal Access Token (PAT), следует отозвать доступ JetBrains IDE Integration и удалить токен плагина интеграции IntelliJ IDEA с GitHub. Подчеркивается, что после отзыва токена придется заново настроить плагин, так как все его функции (включая операции с Git) перестанут работать.
Помимо создания патча JetBrains связалась с разработчиками GitHub, чтобы помочь минимизировать последствия уязвимости. Поэтому, в связи с принятыми мерами, плагин JetBrains GitHub может работать некорректно в старых версиях IDE JetBrains.