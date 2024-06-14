Представители ПАО «МТС» рассказали, что ее дочерняя компания МТС RED успешно отразила мощнейшую за год DDoS-атаку на сеть телеком-оператора МТС. Мощность атаки составила 207 Гбит/сек.

В компании сообщают, что инцидент произошел весной 2024 года. Как было сказано выше, по данным сервиса МТС RED Anti-DDoS, интенсивность атаки составила 207 Гбит/сек, а на границе сети и вовсе могла достигать нескольких терабит.

Атака велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая, задействовав более 20 000 устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продлилась около двух часов, но подчеркивается, что время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак «составило считанные минуты».

При этом ключевой особенностью атаки стала нацеленность злоумышленников на конкретное сетевое оборудование (маршрутизатор), и в случае успеха DDoS привел бы к отключению доступа в интернет для пользователей МТС целого региона. По мнению компании, это свидетельствует о тщательности и системности подготовки нападения.