Власти штата Массачусетс рассказали, что на этой неделе неисправность брандмауэра, принадлежащего компании Comtech, вызвала перебои в работе системы вызова экстренных служб по всему штату.

На сайте компании Comtech сообщается, что она более 25 лет занимается технологиями для обеспечения общественной безопасности, и «сервис-провайдеры, штаты и местные органы власти по всей стране полагаются на ее портфель критически важных продуктов и услуг».

Согласно данным предварительного расследования, проведенного департаментом службы 911 штата и специалистами Comtech, перебои в работе спровоцировал брандмауэр, который по какой-то причине «не позволял звонкам поступать в диспетчерские центры 911».

В Comtech подчеркивают, что перебои не были результатом хакерской атаки или взлома, но сообщают, что «точная причина, по которой брандмауэр не позволял звонкам доходить до диспетчерских центров, пока не установлена», а расследование инцидента еще продолжается.

В общей сложности перебои в работе вызова экстренных служб продолжались около двух часов. Вскоре после начала сбоя местный департамент службы 911 оповестил правоохранительные органы и выпустил экстренное предупреждение для жителей штата, посоветовав им звонить напрямую на местные линии общественной безопасности, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.