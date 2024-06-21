Уязвимость в Phoenix SecureCore UEFI, получившая идентификатор CVE-2024-0762 (7,5 балла по шкале CVSS) и название UEFIcanhazbufferoverflow, затрагивает сотни моделей устройств на базе процессоров Intel.

CVE-2024-0762 представляет собой ошибку переполнения буфера в конфигурации Trusted Platform Module (TPM) прошивки, и этот баг может использоваться локальным злоумышленником для повышения привилегий и выполнения произвольного кода в контексте UEFI.

Проблема была обнаружена специалистами компании Eclypsium, которые исходно выявили баг на устройствах Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7-го поколения и X1 Yoga 4-го поколения. Однако позже в компании Phoenix Technologies подтвердили, что уязвимость также затрагивает SecureCore для процессоров Intel Alder Lake, Coffee Lake, Comet Lake, Ice Lake, Jasper Lake, Kaby Lake, Meteor Lake, Raptor Lake, Rocket Lake и Tiger Lake.

Из-за большого количества процессоров Intel, использующих эту прошивку, уязвимость может затрагивать сотни моделей устройств Lenovo, Dell, Acer и HP.

Исследователи Eclypsium рассказывают, что найденная ими проблема связана с переполнением буфера в подсистеме System Management Mode (SMM) прошивки Phoenix SecureCore и в теории позволяет злоумышленникам перезаписывать смежную память. В итоге, если память перезаписана правильными данными, злоумышленник может повысить привилегии и получить возможность выполнения кода в прошивке для установки буткита.

Эксперты предупреждают, что такая уязвимость может применяться для создания малвари, подобной известному буткиту Black Lotus.

«Проблема связана с небезопасной переменной в конфигурации модуля Trusted Platform Module (TPM), что может привести к переполнению буфера и потенциальному выполнению вредоносного кода, — предупреждает Eclypsium. — То есть эта уязвимость кроется в коде UEFI, работающем с конфигурацией TPM, и не имеет значения, есть ли у вас модуль безопасности вроде TPM, если сам базовый код уязвим».

В апреле 2024 года разработчики Phoenix выпустили соответствующее уведомление и средства для исправления проблемы, а в мае компания Lenovo начала выпускать обновленные прошивки для устранения уязвимости более чем в 150 различных моделях. В настоящее время еще не все модели получили исправленные прошивки, и выпуск некоторых из них запланирован лишь на конец текущего года.