Федеральный суд присяжных в Лас-Вегасе признал пятерых мужчин виновными в причастности к деятельности Jetflicks, одного из крупных и популярных нелегальных стриминговых сервисов в США.

В управлении пиратской платформой обвиняют пять человек: Кристофера Даллманна (Kristopher Dallmann), Дугласа Курсона (Douglas Courson), Фелипе Гарсию (Felipe Garcia), Джареда Яуреки (Jared Jaurequi) и Питера Хубера (Peter Huber).

Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с целью преступного нарушения авторских прав, а лично Даллманну также предъявлены обвинения в отмывании денег из-за его попыток скрыть незаконные доходы от Jetflicks.

Jetflicks проработал 12 лет, с момента запуска в 2007 году и до его закрытия ФБР в 2019 году. На пике своей популярности сервис предлагал более 10 500 фильмов и 183 000 телесериалов, собранных с легальных платформ (включая Netflix, Hulu и Amazon Prime) с помощью автоматизированных скриптов.

Jetflicks позволял десяткам тысяч платных подписчиков смотреть и скачивать пиратский контент, а новые эпизоды сериалов зачастую появлялись в Jetflicks уже на следующий день после их показа по ТВ.

«Группировка воспроизвела сотни тысяч защищенных авторским правом телевизионных эпизодов без соответствующего разрешения, собрав каталог, превосходящий по объему объединенные каталоги Netflix, Hulu, Vudu и Amazon Prime, — говорится в заявлении Министерства юстиции США. — Даллманн и его сообщники заработали миллионы долларов, транслируя и распространяя этот каталог краденого контента десяткам тысяч платных подписчиков».

Хотя правоохранители подчеркивают, что деятельность Jetflix принесла его операторам миллионы долларов США и причинила сопоставимый финансовый ущерб правообладателям, конкретные цифры не называются.

Теперь всем обвиняемым, кроме Даллманна, грозит не более пяти лет лишения свободы. В случае с Даллманном возможен гораздо более суровый приговор — до 48 лет лишения свободы (из-за дополнительных обвинений в отмывании денег).

Окончательные приговоры будут вынесены федеральным судьей, но пока дата их вынесения еще не назначена.