Специалисты AT&T LevelBlue Labs обнаружили новый загрузчик малвари, получивший название SquidLoader. Вредонос распространяется через фишинговые кампании и нацелен на китайские организации.

Впервые SquidLoader был замечен в конце апреля, но LevelBlue Labs считает, что активность он проявлял как минимум с марта, злоумышленники, использующие SquidLoader, атакуют организации в Китае намного дольше.

Как правило, атаки начинаются с фишинговых писем, в которых бинарники загрузчика вредоносного ПО выдаются за документы, предназначенные для китайских организаций. При выполнении загрузчик получает и выполняет полезную нагрузку в виде шелл-кода. Отмечается, что при этом шелл-код загружается в самом процессе загрузчика, вероятно, чтобы избежать записи полезной нагрузки на диск.

Изученные образцы SquidLoader оказались подписаны легитимным, хотя и просроченным, сертификатом и подключались к управляющим серверам, использующим самоподписанный сертификат.

После запуска загрузчик сначала дублирует себя в заранее определенном месте, используя безобидное имя для маскировки. SquidLoader имеет и другие функции и механизмы, призванные помешать статическому и динамическому анализу, а также призванные помочь малвари избежать обнаружения.

Так, вредонос использует такие методы уклонения от обнаружения, как использование зашифрованных сегментов кода, использование бессмысленного кода, который так и остается неиспользованным, обфускацию Control Flow Graph (CFG), переходы в середину инструкций, умеет обнаружить отладчики и применяет прямые syscall'ы вместо вызова API Windows NT.

По словам исследователей, пока загрузчик доставляет лишь одну полезную нагрузку — маяк Cobalt Strike с конфигурацией, ранее наблюдавшейся во многих других кампаниях, нацеленных на китайских пользователей. При этом эксперты пишут, что у них недостаточно данных, чтобы классифицировать стоящих за SquidLoader злоумышленников как APT и связать их с конкретным кластером угроз.