Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из-под стражи, и он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, где провел 1901 день, сообщают представители Wikileaks в X (бывший Twitter). Ассанжа освободили в результате сделки с Министерством юстиции США, которая еще не завершена официально, так как пока Ассанж освобожден под залог.

Так, 26 июня Ассанж должен предстать перед судом на Северных Марианских островах (США), на острове Сайпан и признать себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения, а именно в сговоре с целью получения и распространения информации, связанной с национальной обороной США.

Отметим, что обвинение в сговоре с целью получения и распространения информации, связанной с национальной обороной США фигурировало еще в заменяющем обвинительном заключении, выдвинутом прокуратурой США в 2022 году, наряду с обвинениями в сговоре с целью совершения компьютерных преступлений.

После признания вины, в рамках соглашения, Ассанжа приговорят к 62 месяцам заключения, которые он уже отбыл в британской тюрьме. Затем судья на острове Сайпан зафиксирует договоренности между Ассанжем и Министертсвом юстиции США, после чего Ассанж будет окончательно отпущен на свободу.

Остров Сайпан был выбран властями «с учетом несогласия обвиняемого ехать в континентальную часть США для признания своей вины и близости этого федерального окружного суда США к стране гражданства обвиняемого, Австралии, куда, как мы ожидаем, он вернется по окончании процесса», — говорится в письме Отдела национальной безопасности Министерства юстиции США от 24 июня текущего года.

«Это результат глобальной кампании, в которой принимала участие общественность, борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры разных политических кругов, вплоть до Организации Объединенных Наций. Все это создало условия для проведения длительных переговоров с Министерством юстиции США, которые привели к заключению сделки, пока еще официально не завершенной. Мы предоставим дополнительную информацию в ближайшее время. После более пяти лет, проведенных в камере размером 2х3 метра, в условиях изоляции 23 часа в сутки, Ассанж скоро воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые знали своего отца только из-за решетки. WikiLeaks опубликовала сенсационные истории о коррупции в правительстве и нарушениях прав человека, заставив представителей власти отвечать за свои действия. Будучи главным редактором, Джулиан жестоко поплатился за эти принципы и за право людей знать. Теперь, когда он возвращается в Австралию, мы благодарим всех, кто поддерживал нас, боролся за нас и сохранял непоколебимую преданность в борьбе за его свободу. Свобода Джулиана — это наша свобода», — пишут представители Wikileaks.

Напомним, что до заключения в тюрьму Белмарш, около семи лет Ассанж прожил в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище, чтобы он мог избежать экстрадиции в Швецию. В Швеции против него были выдвинуты него обвинения в изнасиловании, которые он отрицал и которые, как он опасался, в конечном итоге будут использованы для его экстрадиции в США.

В 2019 году власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в посольстве, аннулировали полученное им эквадорское гражданство и передали британской полиции, после чего он оказался в тюрьме строгого режима, откуда много лет противостоял попыткам экстрадиции со стороны США, где ему грозило до 175 лет тюремного заключения. Позже в том же году Швеция прекратила расследование в отношении Ассанжа.